傳淘寶大範圍清理同性戀周邊商品　用戶評論區設屏蔽敏感詞

因應官方於4月啟動的全國「掃黃打非」網路整治行動，新浪微博近日封鎖les（女同性戀）超級話題頁面。與此同時，有網民爆料指，網購平台淘寶網疑似大範圍清理下架有關同志的周邊商品，不少淘寶商家的店鋪運營因此受到影響。

帳號獲微博認證的非營利同志公益媒體「@同志之聲」17日發文稱，淘寶網疑似大範圍清理下架有關同志的周邊商品。（微博）

微博帳號@同志之聲 在上周二（16日）發文稱，淘寶網疑似大範圍下架同志相關商品，包括括彩虹旗周邊飾品、服飾等，部分已公開的寶貝下架理由提示為這些店家發布的商品「涉及違禁風險敏感資訊」，要求商家對商品的名稱進行修改。受到影響的店鋪多達數十家，全網在售的同志文化周邊產品數量正大範圍減少。下架原因尚未明確。

該帖文目前獲得逾6千條留言和轉發，而微博上顯示有關「#淘寶網大範圍下架同志相關商品#」的話題也有1.3萬人次討論，閱讀數高達777萬。此外，還有網民爆料稱，經其親身試驗，發現淘寶的商品評論區屏蔽了「同性戀」這三個字。官方種種舉動令不少網民擔心同性戀的言論空間進一步受到壓制。

總部位於北京的中國非政府組織「同志權益促進會」14日透過官方微信表示，微博已無預警封鎖原有近5億閱讀量的les（lesbian，女同性戀）超話社群頁面。（中央社）

據此前報道，新浪微博的les（女同性戀）超級話題頁面遭到封殺。新浪微博管理員本月13日留言寫道，根據《網絡安全法》等法律法規要求，嚴格履行企業主題責任，現開展為期三個月的集中清理整頓行動，針對違規漫畫，遊戲及短視頻內容。本次行動的主要對象包括，涉黃的，宣揚血腥暴力、同性戀題材的漫畫及短視頻內容等。

自由亞洲電台引述廣州一位關注同性戀權益的律師丁女士的觀點稱：「這件事是一連串的，現在只能看到他公開的一個原因就是色情。」據悉，新浪微博les「超話」頁面在本月12日被封殺，而當天豆瓣一個逾20萬人的女同性戀小組「Les Sky」也遭到封殺。到了14和15日，淘寶上與彩虹相關的商品都在大規模的下架。

丁律師續指，他們會協助淘寶店主維權，「我們現在還是要繼續留意，我們在聯繫淘寶的店主。微博和豆瓣是把整個群組刪除的，依法通過法院維權的話，是有難度的。但如果是淘寶的話，找到店主是比較容易的，我們正在與店主溝通，看他們中間是否有人願意。」

不過，香港01記者周五（26日）嘗試在淘寶網（中國大陸）以「彩紅手環」、「LGBT」等關鍵字搜尋，仍能找到與同性戀文化相關的商品。此外，據網民留言，被封殺的豆瓣「Les Sky」小組也在本月15日解封。

（綜合報道）