【華為風波】談家人及孟晚舟事件　任正非：這輩子很對不起是小孩

華為CEO任正非周二（21日）在華為深圳總部舉行記者會，除了回應華為被美國「封殺」一事外，亦有談到對家人的感受及孟晚舟事件。 任正非直言「我覺得我這輩子很對不起就是小孩」，工作忙碌下疏於照顧，「小孩們其實都是靠自己很努力來的。」

任正非去年在巴黎與現任妻子及小女兒拍攝了一張全家福，但在被問到作為父親、丈夫，會給自己怎樣的分數時，任正非就坦言最對不起就是孩子。

任正非現任妻子及小女兒的全家福。（網上圖片）

任正非表示，他年輕時候要當兵，一年只能回家一次，孩子則要上學，故雙方之間幾乎沒有溝通；加上後來創辦華為後，公司剛起步工作忙碌，「我那個時候差不多十幾個小時都在公司，要麼就去出差，一出差就是幾個月才回來」，與孩子之間的相處更少，「很虧欠他們」。

任正非又透露小女兒的成長並不容易，中學的時候每星期要跳舞15小時，往往要到凌晨1時才能做完功課睡覺，「到高中的時候有時候做到兩三點，甚至四五點」。任正非稱對小女兒的決定都非常支持，「你想怎麼辦就怎麼辦」，之所以會拍攝全家福亦是小女兒的提議，「所以說她說拍一張全家福，我第一個跳出來支持，大家說你很支持她，那就很支持。」

至於長女孟晚舟在加拿大被捕，正面對被遣返美國受審的聆訊，任正非坦言以為美國的「打擊」會是在兩年來，華為還會有充分時間做準備，「孟晚舟的事件讓我們意識到時間可能提前了。」任正非承認確有被「影響我的意志」，但聽到孟晚舟說已有長期思想準備後，「緩解了我很大壓力。」

孟晚舟早前在加拿大被捕。（視覺中國）

值得一提是，對於華為產品與最大競爭對手之一的蘋果產品，任正非在記者會甫一開始就稱家人現在仍在iPhone，認為iPhone「生態很好」，甚至家人有時出國時會送給他們蘋果電腦作為禮物。

事實上，此前曾有法庭文件披露，孟晚舟被捕時身上有多部電子產品，甚至有齊「Apple三寶」iPhone 7 Plus，MacBook Air和iPad Pro，卻只有一款是華為產品，是Mate 20 RS Porsche Design智能手機。任正非在記者會上稱「自己的小孩就是不愛華為，因為他愛蘋果」，所以「不能狹隘地認為愛華為就用華為手機。」

（綜合報道）