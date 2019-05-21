網紅鳳姐稱「華為早就該垮了」惹公憤　蘇寧怒斥：不賣手機給她

美國政府接連對中國電訊設備製造商華為祭出封殺禁令後，多家美國企業傳出暫停與華為的業務往來，觸發內地民眾愛國情緒，紛紛表態要買華為手機以表支持。 惟內地網紅羅玉鳳（鳳姐）在20日晚竟然在微博發文稱「華為早該垮了」，瞬間引來大批網民聲討，被揶揄是「過氣網紅蹭熱度」。

網紅羅玉鳳關於華為的言論引發爭議。（微博）

而在羅玉鳳言論發布1小時後，蘇寧易購手機通訊的官方微博轉發該微博，並揚言蘇寧將不會賣手機給羅玉鳳，又力挺華為稱「我們在一起！」

在蘇寧線上任何平台、線下任何門店，我們從此拒絕再將任何一台手機銷售給羅玉鳳女士。即便可能會引發某些「公平性」規定爭議，我們也在所不惜！尊嚴不容踐踏。我們在一起！@華為手機@華為終端官方微博 蘇寧手機微博

據悉，蘇寧易購手機通訊是蘇寧易購集團股份有限公司旗下O2O（線上線下雙線）手機銷售平台，也是蘋果、華為、小米、OPPO、vivo、三星等眾多手機品牌的渠道夥伴。

羅玉鳳21日再發長文回應失言風波，指自己「根本不知道外面發生甚麼事」。（微博）

失言風波爆發後，羅玉鳳當晚急忙刪掉涉事微博，並在翌日（21日）早上8時再發長文回應事件。稱她這幾天沒看新聞，並不了解「外面發生甚麼事」，「朋友們一定是對我有甚麼誤會」。羅玉鳳還表示，不知道事情會傳得這樣快，她以為沒人看就刪了，「我不想火，也不想出名。我就想安安靜靜的做個路人甲。」

惟大部分人表示不相信羅玉鳳不知道新聞，其微博亦繼續遭到網民「圍剿」：

「敢說不敢承擔了嗎。」 「你這段話我一個標點都不信的。」 「不要以為你現在生活在美國就是美國人，美國人可不認識你。」 「作為一個華人，你這態度明顯找抽，別忘了你的根基是中國。」

羅玉鳳目前在美國生活。（微博）

不過也有網民留言表示支持羅玉鳳，認為「沒必要上綱上線。一個小老百姓發表點自己的觀點不可以？」「隨你，你有你表達觀點的權利。」

據悉，羅玉鳳1985年生於重慶，因高調徵婚的出位言論在網路上走紅，被人稱為「鳳姐」。2010年羅玉鳳前往美國，在紐約多家美甲店打工謀生。她同時還在內地媒體寫專欄。

（綜合報道）