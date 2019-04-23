BL小說寫手涉「非法經營」面臨重刑　還有24名作者「另案處理」

去年，安徽蕪湖女子「天一」等人編寫販賣「BL小說」，被判囚10月到10年半不等，曾在海內外引起軒然大波。然而，在內地，因寫作色情小說而遭牢獄之災的遠不止這幾個人。 2019年1月，湖北武漢市武昌區檢察院以非法經營罪對包括作者唐心、兩家淘寶工作室的實際經營人、印刷廠老闆在內的七人提起公訴。 該案已於2019年3月11日在武漢市武昌區法院開庭審理，尚未宣判。 檢方在法庭上還提到，涉事淘寶店老闆還代理了其他24名作者印刷、銷售非法出版物。

網名「深海先生」的BL小說作者唐心。（網絡圖片）

唐心是個小有名氣的耽美（BL，男男同性戀）小說寫手。從2015年開始，唐心以網名「深海先生」發布了《德薩羅人魚》、《誘惑法則》、《籠中帝》、《肋骨之花》、《波斯刺客》等五部耽美小說。而在現實世界中，唐心是武漢某大學的在讀研究生，專業是動畫設計。

2017年12月，唐心被武漢警方以「涉嫌非法經營、小說涉及淫穢內容」的罪名逮捕。

2019年1月，武漢市武昌區檢察院以非法經營罪對包括作者唐心、兩家淘寶工作室的實際經營人、印刷廠老闆在內的七人提起公訴。

檢方指控，2015年至2017年間，唐心通過網路聯繫到尹茹、董文玉，將自己所寫的五本網路小說交由二人的淘寶工作室代理印刷、發行等業務。唐心經尹茹經營的非法出版物共7672冊，唐心還在董文玉開設的工作室售賣900本《德薩羅人魚》和3800冊《籠中帝》。經檢察院計算，唐心涉嫌非法經營數額共計人民幣118萬餘元。唐心所寫的五本小說均被湖北省新聞出版廣電局鑒定為色情出版物。

該案已於2019年3月11日在武漢市武昌區法院開庭審理，目前尚未宣判。

在法庭上，檢方還提到，已查明上述兩家淘寶店老闆還代理了其他24名作者印刷、銷售非法出版物，並宣讀了部分作者的名單。

唐心作品。（網絡圖片）

據《楚天都市報》此前報導，武漢警方在2017年12月在武漢、上海、廣州三地收網。警方除逮捕淘寶店主董文玉及倉庫工作人員，還查獲類非法出版物約2萬本。

此後，在廣州承接印刷非法出版物的林甲、林乙等人也相繼被警方抓獲。隨著案件的深入，2018年3月，唐心曾合作過的另一家淘寶店店主尹茹、劉歡也被武漢市公安局刑事拘留，倉庫內搜查出41種圖書共計2.8萬冊。

檢方另查明，淘寶店主尹茹自2015年通過其開設的淘寶店鋪幫助另外11名作者代理印刷、銷售非法出版物，非法經營數額共計人民幣545萬元。而董文玉自2016年以來，在網上發布信息招攬出書代理業務，通過其開設的淘寶店鋪為另外13名作者代理印刷、銷售非法出版物。董文玉非法經營數額共計487萬元。

網民「燁風遲」的寫手曾舉報唐心。（網絡圖片）

疑因其他網文寫手舉報被捕

據媒體報道，唐心此次被捕，與其他作者舉報亦有關係。唐心的好友小甜回憶， 2017年端午節前後，長佩論壇和晉江文學城網站上突然出現了一堆針對「深海先生」的匿名舉報。「先是舉報抄襲，被證明舉報不實後又舉報她的小說涉及戀童、淫穢內容。」

唐心和她的朋友們通過比對舉報帖的IP地址，發現這些舉報帖是網名為「燁風遲」的另一名寫手，據悉，「燁風遲」曾和唐心互相指控對方抄襲，因而結怨。

2017年8月1日，燁風遲在微博上發長文，稱「深海先生」販賣戀童色情已立案。

讓人唏噓的是，現實世界中的燁風遲，疑似也是一位大學生，並且在唐心的父親唐世君任教的高校就讀。

武漢警方清查收繳的小說。（資料圖片）

據悉，唐心等人所涉的非法經營罪，是指違反國家規定，從事非法經營活動，擾亂市場秩序情節嚴重的行為。

而根據1998年12月23日起實施的最高法院《關於審理非法出版物刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》，個人非法經營數額在15萬-30萬元以上，違法所得數額在5萬-10萬元以上，經營報紙15000份或者期刊15000本或者圖書5000冊或者音像製品、電子出版物1500張（盒）以上的，屬非法經營行為「情節特別嚴重」。

如果根據檢察院的計算，唐心涉嫌非法經營數額共計人民幣118萬餘元，已經遠遠超過了「情節特別嚴重」的標準。此前，蕪湖案中「天一」劉某某一審被認定銷售淫穢書籍7000餘本，非法獲利僅15萬人民幣，即遭判囚10年半並處罰金。不過，與唐心不同的是，「天一」被控犯「製作、販賣淫穢物品牟利罪」。

（財新網）