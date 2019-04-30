【違規經營】號稱兩天可速成　湖北微整容培訓班用雞翼練割雙眼皮

內地整容業存在很多不規範。湖北襄陽的鄒女士早前參加一個微整容培訓班，驚訝發現上課時竟是在雞翼上練習割雙眼皮，更聲稱是兩天的「速成班」。鄒女士大感不妥，向市衞生部門舉報，經調查證實確是違規經營。

鄒女士原意是要經營一間美容養生館，在微信上看到有微整容培訓班的廣告，聲稱是只需兩天的「速成班」後就想報名學習。涉事培訓班位於當地一間商場內，在一間美甲美睫等用品的商舖對面。該商舖負責人聲稱是他負責安排培訓。

鄒女士參加一個微整容培訓班後發現不妥。（影片截圖）

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「速成班」的學費是1780元（人民幣．下同），並要另外購買價值300元的工具。惟簡短的理論課結束後，負責人就取出雞翼，要求鄒女士等學員在雞翼上練習割雙眼皮。鄒女士認為用雞翼作練習，且僅兩天的「速成班」非常不可靠，並質疑工具中有醫療用縫合針、縫合鉗等，「只要動針就需要有證，我沒有行醫資格證就動針，這屬於違法操作。」

對此，負責人解釋「不可能直接在真人身上操作，所以在雞翅膀上操作」，並強調培訓班相關老師都是從外地特騁的合資格人士，「並且這個技術全國已經普及了，又不開刀，沒有風險。」

執法人員接報後趕到查處。（影片截圖）

由於涉事商舖只有普通經營執照，僅限銷售日用品百貨等，鄒女士遂向市衞生部門投訴。執法人員接報後趕到調查，證實負責人要求學員在雞翼上，練習用醫療用縫合針割雙眼皮，已屬於涉嫌醫療美容的行為，「醫療美容培訓屬於技術專業培訓的一個範疇，必須具備資質的醫療機構醫學院校才有資格開展。」一般而言，一個整容醫師要經過至少3年的專業培訓，才可以考取職業醫師證。

涉事商舖已被執法人員查處，負責人亦因非法進行非醫療美容培訓，將會移交人社局處理。

（襄陽廣播電視台）