中共印發黨員教育管理工作條例　留學逾5年未返國即停止黨籍

據新華社報道，中共中央近日印發了《中國共產黨黨員教育管理工作條例》（以下簡稱《條例》），並發出通知，要求各地區各部門認真遵照執行，並要求每個黨員，不論職務高低，都必須按照黨章要求和《條例》規定，接受黨組織的教育管理。

《條例》共十章四十六條，分別對黨員的教育基本任務、日常教育管理主要方式、以及黨籍和黨員組織關係管理、黨員監督和組織處置等方面作出詳細規定。

《條例》規定，出國學習研究超過5年仍未返回的黨員，一般予以停止黨籍。（視覺中國）

因私出國並長期定居海外將被停止黨籍

值得注意的是，在第五章黨籍和黨員組織關係管理中，《條例》第二十四條列明，對因私出國並在國外長期定居的黨員，出國學習研究超過5年仍未返回的黨員，一般予以停止黨籍。停止黨籍的決定由保留其組織關係的黨組織按照有關規定作出。

對與黨組織失去聯繫6個月以上、通過各種方式查找仍然沒有取得聯繫的黨員，予以停止黨籍。停止黨籍的決定由所在黨支部或者上級黨組織按照有關規定作出。停止黨籍2年後確實無法取得聯繫的，按照自行脫黨予以除名。

對停止黨籍的黨員，符合條件的，可以按照規定程序恢復黨籍。對勸其退黨、勸而不退除名、自行脫黨除名、退黨除名、開除黨籍的，原則上不能恢復黨籍，符合條件的可以重新入黨。

《條例》要求嚴格規範黨員網絡行為，指要敢於同網上錯誤言論作鬥爭。（視覺中國）

嚴格規範黨員網絡行為

此外，在第八章黨員教育管理信息化中，《條例》第三十八條列明，黨組織應當教育引導黨員嚴格規範網絡行為，敢於同網上錯誤言論作鬥爭，不得製作、發布、傳播違反黨的紀律規定和國家法律法規的信息內容。

（新華社）