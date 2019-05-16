雲南乾旱：12條河道斷流7座水庫乾涸　逾30萬人飲水困難

據雲南方面發布的消息，4月以來，雲南全省多地高溫，創歷史新紀錄，氣象乾旱強度和範圍為近5年最重。 截至5月12日，雲南全省因旱造成人畜飲水困難30.9萬人、9.3萬頭，造成河道斷流12條，水庫乾涸7座，機電井出水不足15眼。 目前，旱情主要分佈在昆明、昭通、曲靖、楚雄、玉溪、文山、保山、普洱、臨滄9個州（市）。

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據雲南省水利廳負責人介紹，截至5月12日，全省已投入抗旱人數43.11萬人，抗旱澆灌面積87.32千公頃。投入抗旱資金2990.85萬元人民幣，臨時解決人畜飲水困難25.7萬人、8.45萬頭。

雲南方面預計5月降水偏少，雨季開始期偏晚，雨季開始之前雲南大部氣象乾旱將持續或發展，初夏乾旱較常年偏重，不過，乾旱程度不會高於2010年。

目前，雲南已向國家部委彙報旱情。雲南省內也已經調整供用水方案，並加大節約用水宣傳力度，動員全社會共同參與節約用水。

全省有110個網站出現氣象乾旱

根據雲南省氣候中心5月13日綜合監測顯示：5月13日，全省有110個網站出現氣象乾旱，其中43站為重旱，10站為特旱，滇西北大部、滇中及以南大部地區達到氣象乾旱重旱等級。

根據上述情況，雲南省氣象局5月14日12時啟動重大氣象災害（乾旱）Ⅳ級應急回應，多部門已進入Ⅳ級應急回應狀態。

目前，2架增雨飛機和129個縣（區）966個地面作業點3642名作業人員嚴陣以待，一旦具備有利天氣條件，將全力實施飛機和地面人工增雨作業緩解旱情。

（春城晚報）