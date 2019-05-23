【中美角力】美制裁13華企及個人　中國商務部：反對長臂管轄

針對美國國務院國際安全與防擴散局22日宣布對13個中國企業及個人實施制裁，中國商務部新聞發言人高峰23日下午稱，中方一貫堅決反對任何國家使用國內法對中國企業進行「長臂管轄」，敦促美方停止錯誤做法。

美國國務院國際安全與防擴散局宣布對13個中國企業及個人實施制裁，其中包括友祥科技、浙江兆晨科技等10家企業以及3名個人。（資料圖片）

高峰當天表示，近期美方頻頻使用長臂管轄措施打壓中國企業。中方一貫堅決反對任何國家使用國內法對中國企業進行所謂的「長臂管轄」，敦促美方停止錯誤做法，避免對中美經貿關係造成進一步衝擊。中方將採取必要措施堅決維護中國企業合法權益。

據悉，美國國務院22日的聲明指出，任何美國政府部門不得向這13個中國企業或個人採購任何服務、產品、技術，不得與這些人員訂立任何服務、產品、技術採購合同，不得向這些企業與人員提供任何協助，暫停授予這些人員現有的所有許可。制裁已於5月14日生效，為期兩年。

聲明指，這13個中國企業與個人被指違反《伊朗、朝鮮和敘利亞防擴散法案》，向伊朗、敘利亞、朝鮮轉移軍品管控清單上的物品、技術或服務或從伊朗、敘利亞、朝鮮採購軍品管控清單上的物品、技術或服務。

中國商務部發言人高峰23日表示，談判有底線，中方在重大立場上絶不讓步。（中國之聲）

高峰當天在會上還談到中美貿易談判。他表示，近來美方單方面不斷將貿易摩擦升級，動作不斷，令雙方的談判進度受挫。中方對談判的立場明確，如果美方要繼續談，只能在平等相待，磋商才能繼續，合作有原則，談判有底線，中方在重大立場上絶不讓步，但他沒有回應雙方的代表團近期有沒有接觸和交流。

關於稀土的問題，高峰指出，稀土是不可再生的重要戰略資源，目前中國對稀土實行出口許可證管理，沒有資質和數量的限制，除此之外沒有其他的管理措施。

（綜合報道）