【中美貿易戰】涉違反美禁令出口伊朗朝鮮　13華企及個人遭美制裁

5月22日，美國國務院國際安全與防擴散局宣布對13個中國企業及個人實施制裁，其中包括友祥科技、浙江兆晨科技等10家企業以及3名個人。

聲明要求，任何美國政府部門不得向這些企業或個人採購任何服務、產品、技術，不得與這些人員訂立任何服務、產品、技術採購合同，不得向這些企業與人員提供任何協助，暫停授予這些人員現有的所有許可。

同一天，美國國務院在《聯邦紀事》正式公佈對多國企業和個人實施制裁的聲明，其中包括13個中國實體及個人、1個伊朗實體、3個俄羅斯實體、5個敘利亞實體。

上述實體與個人被指違反《伊朗、朝鮮和敘利亞防擴散法案》，向伊朗、敘利亞、朝鮮轉移軍品管控清單上的物品、技術或服務或從伊朗、敘利亞、朝鮮採購軍品管控清單上的物品、技術或服務。

中美全面競爭已經不可避免。（Reuters）

13個中國實體和個人包括：

Abaseience Tech Co.,Ltd.(China)（友祥科技股份有限公司）及其任何繼承人、分支機構、子公司 Emily Liu [又名Emily Lau, Liu Baoxia] Hope Wish Technologies Incorporated(China)及其任何繼承人、分支機構、子公司 Jiangsu Tianyuan Metal Powder Co Ltd(China)（江蘇天元金屬粉末有限公司）及其任何繼承人、分支機構、子公司 Li Fangwei [又名 Karl Lee] Raybeam Optronics Co., Ltd (China)及其任何繼承人、分支機構、子公司 Ruan Runling [又名 Ricky Runling、Ricky Ruan] Shanghai North Begins(China)及其任何繼承人、分支機構、子公司 Sinotech (Dalian) Carbon and Graphite Corporation (SCGC)(China)中國科技碳石墨製造總公司（大連）及其任何繼承人、分支機構、子公司 Sun Creative Zhejiang Technologies Inc (China)（浙江兆晨科技股份有限公司）及其任何繼承人、分支機構、子公司 T-Rubber Co. Ltd(China)及其任何繼承人、分支機構、子公司 Wuhan Sanjiang Import and Export Co Ltd (China)及其任何繼承人、分支機構、子公司 Yenben Yansong Zaojiu Co Ltd(China)及其任何繼承人、分支機構、子公司

《21世紀經濟報道》稱，此前納入華為的美國商務部出口管制實體清單主要側重兩用物項管制，而上述多家公司都是從事民用技術與產品開發與貿易的公司。

其中，友祥科技股份有限公司是一傢具備設計開發、生產製造與業務營銷能力的專業多媒體供貨商，主要生產壓電陶瓷揚聲器等產品。江蘇天元金屬粉末有限公司經營範圍包括金屬粉末、粉漿加工等，公司主打產品是球形鋁粉。

針對上述企業和個人，美國的制裁措施包括：

除非美國國務院另行決定，任何美國政府部門不得向上述外國人員採購任何服務、產品、技術或與這些人員訂立任何服務、產品、技術採購合同； 除非美國國務院另行決定，任何美國政府部門不得向這些人員提供任何協助，這些人員也不能參與由美國政府提供協助的任何活動； 任何美國政府不得向這些人員銷售任何軍品清單上的物品，並終止向這些人員銷售任何美國《武器出口管制法》管控的國防物品、國防服務或設計和施工服務； 不得就任何受 EAA 或 EAR 管控物品的出口向這些人員頒佈新的個別許可，並暫停授予這些人員現有的任何許可。

中美博弈勢必會震動全球。（VCG）

美國國務院通知稱，上述制裁已於5月14日生效，如果不延長，將在兩年內到期。它們將阻止任何美國公司或政府機構與受制裁的實體開展業務。

據悉，美國於2000年首次實施並於2006年更新《伊朗，朝鮮和敘利亞防擴散法案》（INKSNA），禁止將受國際軍控協議限制的貨物，服務和技術轉讓給伊朗，朝鮮和敘利亞。

5月22日，美媒彭博社報道稱，美國正在考慮切斷對5家中國企業的技術供應，其中兩家為監控設備製造商海康威視和浙江大華。其他3家報道則未指明。