【中美貿易戰】涉違反美禁令出口伊朗朝鮮　13華企及個人遭美制裁

聲明要求,任何美國政府部門不得向這些企業或個人採購任何服務、產品、技術,不得與這些人員訂立任何服務、產品、技術採購合同,不得向這些企業與人員提供任何協助,暫停授予這些人員現有的所有許可。

同一天,美國國務院在《聯邦紀事》正式公佈對多國企業和個人實施制裁的聲明,其中包括13個中國實體及個人、1個伊朗實體、3個俄羅斯實體、5個敘利亞實體。

上述實體與個人被指違反《伊朗、朝鮮和敘利亞防擴散法案》,向伊朗、敘利亞、朝鮮轉移軍品管控清單上的物品、技術或服務或從伊朗、敘利亞、朝鮮採購軍品管控清單上的物品、技術或服務。

13個中國實體和個人包括:

Abaseience Tech Co.,Ltd.(China)(友祥科技股份有限公司)及其任何繼承人、分支機構、子公司

Emily Liu [又名Emily Lau, Liu Baoxia]

Hope Wish Technologies Incorporated(China)及其任何繼承人、分支機構、子公司

Jiangsu Tianyuan Metal Powder Co Ltd(China)(江蘇天元金屬粉末有限公司)及其任何繼承人、分支機構、子公司

Li Fangwei [又名 Karl Lee]

Raybeam Optronics Co., Ltd (China)及其任何繼承人、分支機構、子公司

Ruan Runling [又名 Ricky Runling、Ricky Ruan]

Shanghai North Begins(China)及其任何繼承人、分支機構、子公司

Sinotech (Dalian) Carbon and Graphite Corporation (SCGC)(China)中國科技碳石墨製造總公司(大連)及其任何繼承人、分支機構、子公司

Sun Creative Zhejiang Technologies Inc (China)(浙江兆晨科技股份有限公司)及其任何繼承人、分支機構、子公司

T-Rubber Co. Ltd(China)及其任何繼承人、分支機構、子公司

Wuhan Sanjiang Import and Export Co Ltd (China)及其任何繼承人、分支機構、子公司

Yenben Yansong Zaojiu Co Ltd(China)及其任何繼承人、分支機構、子公司