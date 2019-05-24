【黑老大逃脫死刑】中央掃黑除惡督導組令徹查：辦成鐵案

連日來，雲南昆明惡霸孫小果獲死刑後「亡者歸來」變身夜店大亨事件，引發廣泛關注。目前雲南有多名政法官員涉此案被查。而在昆明市掃黑辦表態「一查到底」後，中央掃黑除惡督導組近日也要求徹查孫小果案。 另據全國掃黑除惡專項鬥爭領導小組辦公室24日透露，全國掃黑辦已將雲南昆明孫小果涉黑案列為重點案件，實行掛牌督辦。

中央掃黑除惡第20督導組24日舉行情況反饋會。（中青網）

據內媒報道，根據中央統一部署， 4月1日至4月30日，中央掃黑除惡第20督導組對雲南省掃黑除惡工作情況進行了督導。5月22日至23日，全國掃黑除惡專項鬥爭領導小組聽取了雲南省掃黑除惡督導工作情況匯報，審議通過了督導報告等相關文件。至5月24日，該督導組組長韓勇向雲南省回饋督導情況。

雲南省委書記陳豪當天表示，督導組專門聽取了孫小果案件情況匯報，要求雲南省委組織精幹力量，依法嚴懲、深挖徹查到位，把該案辦成鐵案，中央督導組將適時組織「回頭看」。雲南省市相關部門將密切配合、深入調查，依法徹查。對在該案中為孫小果提供保護的國家公職人員，無論涉及到誰，堅決一查到底、決不姑息，依紀依規依法嚴肅處理。相關情況將及時向社會公布，回應人民群眾關切。

孫小果由死囚變成夜店大亨的經歷惹人關注。(微博)

據此前報道，孫小果21年前因強姦等多項罪名而被判死刑，然而之後居然神秘地出獄，從「階下囚」搖身一變成為夜店老闆，甚至獲得港澳通行證，四處出遊。涉及孫小果案件的一名承辦法官，退休後已墜樓身亡，原因與抑鬱症有關。

孫小果神秘的家庭背景也一直是人們關注的焦點。有媒體指，孫小果父母皆為雲南公安系統官員，早年還曾干預辦案、威脅記者。

（綜合報道）