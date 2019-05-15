昆明黑社會大佬逃脫死刑變夜店大亨　雲南多名政法官員涉案被查

昨日（15日）報道，昆明一名惡霸孫小果21年前強姦等多項罪名而被判死刑，但一直未有執行，其後更神秘地出獄，一度改名換姓經營飲食業，甚至獲得港澳通行證，四處出遊。 孫小果如何由死囚搖身一變為夜店大亨的引起極大關注，目前雲南有多名政法官員涉此案被查。也有內地傳媒就猜測，孫小果曾經申請一項國家專利發明，或因此騙取減刑。

孫小果由死囚變成夜店大亨的經歷惹人關注。(網上圖片)

據《昆明日報》4月24日報道，中央督導組進駐雲南期間，昆明市加大工作力度，打掉了孫小果、涂力軍等一批有影響的犯罪集團，而這個孫小果與21年前犯強姦案而被判死刑的疑犯是同一人。但孫小果從未伏法，公開訊息也沒有孫小果案判決及改判、減刑、出獄文書，但就有文件證實孫小果最遲於2010已經出獄並辦理港澳通行證，以及經營多間餐廳、酒吧。

究竟孫小果是如何逃脫死刑？《澎湃新聞》從權威渠道獲悉，雲南省第二監獄一名監區長因孫小果事件，被控徇私舞弊、違規減刑。另有一名涉及孫小果案件的一名承辦法官，退休後已墜樓身亡，原因被指與抑鬱症有關。 此外，5月14日，雲南省紀委監委最新通報稱，已退休6年的雲南省高級人民法院原副廳級專職審判委員會委員梁子安涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查。多位雲南政法界人士認為，梁子安落馬或與孫小果案有關。

孫小果曾就其發明的聯動鎖緊式防盜窖井蓋申請國家專利。(網站截圖)

或利用發明專利騙取減刑

另有知情人士透露，孫小果其中一次減刑，或與專利申請有關。澎湃新聞注意到，2008年10月27日，一名叫孫小果的申請人曾就其發明的聯動鎖緊式防盜窖井蓋申請國家專利。根據國家知識產權局官網的說明，由於城市下水道窖井蓋多次大量被惡意偷盜或損壞嚴重，造成了一系列的傷車傷人的惡性後果，該發明正是為了克服窖井蓋結構極易被盜的缺陷而提供一種既能降低成本，又能起到防盜作用的聯動鎖緊式防盜窖井蓋。

知識產權及律師界專業人士分析，孫小果此舉或為減刑。根據最高法當時規定，即使孫此後從死刑改為死緩，2008年10月理應還在服刑期。

根據中國刑法，有發明創造或重大技術革新的人士會被認定為「重大立功表現」，應當減刑。所以獲得國家專利認證，是法院減刑的重要依據。不過，過去有傳媒報道，有服刑人士利用發明創造獲得專利，從而騙取減刑。

孫小果在1997年涉及強姦案時，母親在昆明市公安局刑事偵察隊任職。(資料圖片)

孫小果母親繼父皆任職公安

據當初此項發明專利的代理人指2008年是由孫小果的母親找到他所在的事務所，並提交了發明專利的相關資料，要求為孫小果代理專利申請事項。孫小果的家庭背景也因此成為是焦點。據《南方周末》《新京報》此前公開報道，1997年強姦案發時，孫小果母親在昆明市公安局某分局刑偵隊，繼父李橋忠時任昆明市公安局某區分局副局長。據指，李橋忠是從部隊轉業到公安，2002年從五華區公安分局調任五華區城管局局長，並於2018年退休。

（澎湃新聞）