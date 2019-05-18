【黑老大逃脫死刑】內媒揭保護網　昆明掃黑辦：一查到底

昆明一名惡霸孫小果21年前因強姦等多項罪名而被判死刑，然而之後居然神秘地出獄，經營夜店，甚至獲得港澳通行證，四處出遊。 有媒體指，孫小果父母皆為雲南公安系統官員，早年還曾干預辦案、威脅記者。 日前，昆明掃黑辦回應稱，對於此案將一查到底、絕不姑息，依紀依規依法嚴肅處理。

孫小果以「李林宸」辦理港澳通行證，圖為疑似他在港澳的餐廳拍照。(新京報)

昆明掃黑辦對媒體表示，針對近期公眾和媒體關注的昆明孫小果案有關問題，省市有關部門已對孫小果所涉犯罪、相關判決及刑罰執行等問題正在開展調查和審查工作，對存在涉黑涉惡腐敗和「保護傘」，以及其他違法犯罪行為，將一查到底、絕不姑息，依紀依規依法嚴肅處理。相關情況將適時向社會公佈。

近來，孫小果一案經媒體報導後，引起社會廣泛關注。孫的家庭背景也成為民眾關注的焦點，據《南方周末》《新京報》此前報道，1997年強姦案發時，孫小果母親在昆明市公安局某分局刑偵隊，繼父李橋忠時任昆明市公安局某區分局副局長。據指，李橋忠是從部隊轉業到公安，2002年從五華區公安分局調任五華區城管局局長，並於2018年退休。孫小果的生父據稱曾在部隊任職。

孫小果母曾威脅「讓記者進監獄」

據內地媒體報導，1997年孫小果被捕後，孫的母親就多次找到有關辦案人員，要求翻看有關孫小果的案情材料及索回孫小果被警方扣留的一些物件。當地還有報紙以頭版刊登了題為「可憐天下父母心——孫小果父母訪談錄」的文章，為孫的父母及孫本人辯護。此外，孫小果的父母據稱還曾給《南方周末》的記者打電話：「你一個小記者算得了什麼，我一月之內叫你進監獄！」

不過，孫小果此後依然被依法判處死刑。但死刑卻一直沒有執行，孫小果之後甚至減刑出獄。

據了解，此前孫小果服刑期間是在雲南省第二監獄執行的。2019年4月13日，已退休的雲南省監獄管理局原副巡視員劉思源，因涉嫌嚴重違紀違法，接受紀律審查和監察調查；雲南省第二監獄一名監區長也因孫小果事件，被控徇私舞弊、違規減刑。

據媒體此前報導，涉及孫小果案件的一名承辦法官，退休後已墜樓身亡，原因與抑鬱症有關。

5月14日，雲南省紀委監委最新通報稱，已退休6年的雲南省高級人民法院原副廳級專職審判委員會委員梁子安涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查。多位雲南政法界人士認為，梁落馬，或與孫小果案有關。

（澎湃新聞、新京報、公眾號「人民路56號」）