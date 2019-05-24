浙江「65後」官員上位　原中組部副部長周祖翼躋身正部級

中共「65後」正省部級官員再添新人。曾長期在同濟大學任職的浙江官員周祖翼，在擔任中組部副部長兩年多後升任中央機構編製委員會辦公室（簡稱中央編辦）主任。他也成為現有16個中共中央部門中最年輕的一把手。

周祖翼被歸為「學而優則仕」官員的代表（圖源：同濟大學官網）

5月23日上午，周祖翼首次以中共中央編辦主任的身份主持召開中央編辦理論學習中心組學習會。

這也意味著，自2018年3月起兼任中央編辦主任、人社部部長的張紀南，不再擔任前一職務。不過大陸公開報道顯示，2019年4月底，張紀南仍以中央編辦主任身份到四川調研地方機構改革。

中央編辦是中共中央編委的常設辦事機構，負責全國行政管理體制和機構改革以及機構編製的日常管理工作，既是中共中央機構，又是國務院機構。

據悉，「65後」周祖翼是現有中共中央部門中最年輕的一把手。

根據中共中央編辦網站介紹，目前中共中央部門共16個，包括中央紀委、中組部、中宣部等。公開資料顯示，這些部門的一把手中僅有三位「60後」，除了最年輕的周祖翼，還有中辦主任丁薛祥（1962年9月生），中央網信辦主任莊榮文（1961年2月生）。

中國全國現任「65後」正省部級屈指可數，據大陸財新網報道統計至少有五位。

除了周祖翼，還有中國全國最年輕正省部級幹部、團中央書記處第一書記賀軍科（1969年2月生），中共中央廣播電視總臺臺長慎海雄（1967年2月生），國家市場監督管理總局副局長（正部長級）秦宜智（1965年12月生），以及自然資源部部長陸昊（1967年6月生）。其中，陸昊、秦宜智、賀軍科三人都有擔任團中央書記處第一書記。

周祖翼是浙江天台人，在同濟大學學習、任職超過20年，中共十七大後在上海入仕，不久重返母校任同濟大學黨委書記，躋身副部級；中共十八大後再度入仕，由滬轉京進入中組部任職五年，至今晉升正部級。

2018年3月，中國發布機構改革方案，規定中組部統一管理中央機構編製委員會辦公室。中央機構編製委員會辦公室作為中央機構編製委員會的辦事機構，承擔中央機構編製委員會日常工作，歸口中組部管理。