曾為中共最高層授課　法學家馬懷德出任政法大學校長

5月22日，教育部人事司在中國政法大學宣布，著名法學家馬懷德出任中國政法大學校長、黨委副書記。據悉，他曾為胡錦濤、王岐山等中共最高層授課。

馬懷德還曾為陝西千億礦權案發表法律意見（圖源：VCG）

據悉，馬懷德是中國首位行政訴訟法博士，直接參與中國《國家賠償法》、《行政處罰法》等多部法律的起草工作。

1965年10月出生的馬懷德是青海循化人，出身貧寒。曾以全省第六名的成績考入北京大學法律系，留校任教後，33歲被破格聘為教授，35歲已是博士生導師。

大陸媒體報道稱，20多年來，馬懷德直接參與《國家賠償法》《行政處罰法》《立法法》等上百部重要法律法規的起草、修訂工作，為完善中國特色社會主義法律體系作出重要貢獻。

馬懷德每年平均要為黨政機關授課20餘次，上至中共中央政治局，下至基層政府。其中，2005年12月，馬懷德為中央政治局第27次集體學習講授《行政管理體制改革和經濟法律制度》。

2018年3月，中國十三屆全國人大一次會議通過了《監察法》，馬懷德參加了這部重要法律的專家論證工作。

此前，馬懷德還曾作為中紀委監察部特邀監察員，多次參加時任中共中紀委書記王岐山主持的專家學者座談會，並就反腐倡廉和國家監察體制改革建言獻策。

據官網介紹，中國政法大學是「211工程」重點建設大學。前身是1952年由北京大學、清華大學、燕京大學、輔仁大學四校學科組合而成的北京政法學院，被譽為「中國法學教育的最高學府」「中國人文社會科學領域的學術重鎮」。