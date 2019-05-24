【中美貿易戰】史上首次　中美新聞女主播隔空論戰

5月22日，中國國際電視台CGTN發佈了一期題為《中國不會接受不平等協議》的短視頻評論。主持人劉欣在視頻中駁斥了美國福克斯商業頻道（Fox Business Network,FBN）女主播Trish Regan宣揚對華「經濟戰」的言論。沒想到，Trish Regan在自己的節目中又用了11分鐘來回擊。 這場「隔空論戰」，在內地微博吸引超過2千萬人閱讀，並有7600條評論。

Trish Regan在評論中稱中美貿易不平衡是美國必須用在中國身上的「武器」。（視頻截圖）

在5月14日美國黃金時間播出的一篇措辭強硬的評論中，主持人Trish Regan稱中美貿易不平衡是美國必須用在中國身上的「武器」。除了宣稱中國的繁榮是「以美國利益為代價」之外，她三次責怪中國人從美國人那裡「偷走」了數十億美元。按她的話說，「我們別無選擇」，唯有一「戰」。

Trish Regan把美國描述成中美貿易關係裏徹底的「受害者」，而之前的美國政府在她口中成了被中國「腹黑」的傻瓜。

5月22日，中國國際電視台CGTN發佈了一期題為《中國不會接受不平等協議》的短視頻評論。主持人劉欣在視頻中駁斥了美國福克斯商業頻道（Fox Business Network）女主播Trish Regan宣揚對華「經濟戰」的言論。（視頻截圖）

劉欣駁Trish Regan：請用理性和事實說話

針對Trish Regan宣揚對華「經濟戰」的言論，5月22日，中國國際電視台CGTN發布了一期題為《中國不會接受不平等協議》的短視頻評論。主持人劉欣指出，她對美國的「受害者」身份深信不疑且義憤填膺，「雙眼幾乎噴出怒火」。任何一個不明真相的美國人聽完她那席話，也許都會捏拳砸牆。

劉欣接著說，仔細琢磨Trish Regan的話會發現，她宣洩的儘是情緒和指責，卻少有實質依據。

Trish Regan引用了一個核心數據，稱來自中國的「知識產權盜竊」導致美國經濟每年損失高達6,000億美元。這一數據源自美國一家非營利機構（National Bureau of Asian Research） 2017年發布的一份「美國知識產權遭竊委員會」報告。

劉欣說，首先這是未經驗證的一家之言。其次，報告里白紙黑字寫得清清楚楚，來自全球的「知識產權盜竊」給美國每年造成的經濟損失或可高達6,000億美元，不是指中國。