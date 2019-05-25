【水氫汽車】車企總裁堅稱未造假　多省投資三百億項目全爛尾

5月23日，河南南陽媒體發文稱，水氫發動機在南陽下線。裝有這種發動機，汽車可以即時制取氫氣，只需加水即可行駛。此事引發廣泛關注，網民紛紛質疑此事違反科學。 5月25日，該汽車製造企業青年汽車的「掌門人」龐青年回應稱，「水氫汽車」全名「車載水解制氫氫能源汽車」，設計里程是360到500公里，「100公斤水可以跑100公里」，他還表示，已經在該項目投資兩三百億人民幣，不怕查。 不過，早前就有專家表示青年汽車的項目不科學。還有媒體發現，龐青年事實上此前曾多次涉嫌欺詐，曾被20次列為失信被執行人。

青年公司的「水氫汽車」。（網絡圖片）

南陽日報23日在頭版刊發題為《水氫發動機在南陽下線，市委書記點贊！》的報導，稱汽車只要加水就可以行使。不過，報道一出，就有學者直言「是假的」，並指中國相關技術還未進入實用階段。

面對媒體的追問，金華青年汽車製造有限公司24日書面回應稱：「車載水解制氫氫能源汽車不是光加水的，是反應物在我們研究的催化劑作用下，和水反應即時制氫，氫氣經過氫燃料發動機產生電，經過電機驅動車輛，使車輛行使。」

該公司還表示，車載水解制氫氫能源汽車專案系企業與湖北工大聯合研發。反應物和催化劑是可以回收再利用的，由生產廠家回收反應物和催化劑再利用。

龐青年本人則對媒體稱，反應物很重要，「如果你把反應生成物丟了，那我們就賠大了，只要不丟就沒事。」

龐青年還親身示範汽車運作，但記者發現，職員為車加水後，啟動時司機臨時接上電線插頭才讓汽車行走了幾十米。

青年汽車總裁龐青年向媒體講解技術。（網絡圖片）

將申報產品公告後推向市場

龐青年說：「車載水解制氫氫能源汽車」是一種新生事物，不是一件簡單的事。目前還沒投入市場，不能上牌，「只能在自己廠區轉轉」。

對於外界不同聲音，龐青年表示理解，「搞一個新的東西，不可能沒有人評價」。他還說，這幾年在水制氫技術上投入有二三百億，不怕任何人查，現在負債還有幾十億，讓出部分股權後獲得融資，最終會保持9億負債。

按照金華青年汽車製造有限公司的說法，該公司稱正在進一步做車載水解制氫系統的可靠性和使用年限試驗，使用年限與車輛一致後，按國家規定程序申報產品公告後推向市場。

「水氫汽車」的「水解制氫」設備。（網絡圖片）

實際上，龐青年多年來一直是個極具爭議的人物。

龐青年旗下的青年汽車官網顯示，青年汽車集團下設商用車集團、乘用車集團和汽車部件集團三大集團，目前集團擁有員工8000餘人，其中研發人員1000餘人，外國專家100餘人。

近年來，龐青年的佈局觸角涉及內蒙古、寧夏、浙江、江蘇等地。不完全統計顯示，龐青年為這些地方政府畫出的投資大餅高達三百多億元，但這批項目幾乎全部爛尾。

先後共有20次被列為失信被執行人

2013年，青年汽車實際控制人龐青年被警方以涉嫌詐騙刑事立案；青年蓮花在2014年起被爆出資金緊張，大規模停產；2017年，青年蓮花汽車被債權人申請破產清算。

通過中國信息執行網查詢可知，龐青年先後共有20次被列為失信被執行人，並被採取限制消費措施，其失信行為包括有履行能力而拒不履行生效法律文書確定義務，違反財產報告制度等。

不過，即便如此，現年61歲的龐青年並未被地方政府徹底拋棄。

2018年起，青年汽車仍然親密接觸河南南陽、鄧州，南通如皋等地，並獲得了部分地方政府的支援，青年汽車所兜售的項目，正是此次引發熱議的氫能源汽車。

（澎湃新聞、中國經營報）