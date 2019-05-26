【水氫汽車】被指已投放40億投資　南陽高新區：尚未立項仍在研究

河南《南陽日報》一篇報道寫道，由「青年汽車」集團製造、可供車輛使用的「水氫引擎」已組裝完成，聲稱「車載水可以實時製取氫氣，車輛只需加水即可行駛」。連南陽市委書記和市長都親赴工廠「點讚」。 但相關報道一刊出，即引起廣泛質疑，更有學者直言「水製氫」是「假的」，違背能量守恆。 南陽市高新區今日發聲明就事件解畫，稱當地認為氫能源汽車項目符合國家產業政策，才會與企業合作；對於有傳當地已就「水變氫」項目注資40億，南陽高新區否認，並稱項目尚未立項，仍在研究階段，會對該項目作進一步可行性研究，嚴控風險。

《南陽日報》日前在頭版報道稱可供車輛使用的「水氫引擎」已組裝完成。（網上圖片）

南陽高新區管委會26日發聲明表示，南陽「水氫發動機汽車」由湖北工業大學與青年汽車自2006年6月起聯合研發，2010年被科技部「973計劃」批准立項，其基本技術原理是「鋁合金粉末+催化劑+水」反應制氫，目前已取得相關專利。

聲明指出，經過多輪洽談和實地考察，南陽高新區認為青年汽車具備汽車生產資格，又擁有「氫燃料電池」及「氫能源汽車」研發能力和應用技術，與其合作推進氫能源汽車項目，符合國家產業政策，也與南陽發展整車生產的目標一致；雙方遂於2018年12月28日簽訂合作協議，擬在南陽高新區建設氫能源汽車產業園，計劃生產氫能源乘用車、商用車以及氫燃料發動機。

技術成熟後將在南陽量產

聲明稱，社會各界關注的「車載水解即時制氫氫能源汽車」，屬於青年汽車的技術儲備項目，由企業自主研發，技術成熟後將在南陽批量化生產。今年5月22日，青年汽車在南陽研發基地試制了第一台樣車，定型量產還需要進一步改進完善。

對於資金問題，南陽高新區管委會解釋道，雙方合作分「兩步走」，第一步是青年汽車租賃廠房建設南陽研發基地，試製樣車；第二步是啟動「南陽氫能源汽車產業園項目」建設，由高新區投資有限公司通過市場化方式進行40億融資。不過，目前項目尚未立項、沒有實質性啟動，不存在40億元投資問題。

聲明強調，對該項目作進一步可行性研究，嚴控風險，確保在資金投入方面不出問題。