【水氫汽車】南陽政府「卸膊」捱批　被爆曾投資百億「巴鐵」騙局

河南南陽政府近日陷入輿論風波。事緣《南陽日報》近日在頭版報道稱，可供車輛使用的「水氫引擎」已組裝完成，聲稱「車載水可以實時製取氫氣，車輛只需加水即可行駛」，連南陽市委書記和市長都親赴工廠「點讚」。 惟文章一出隨即惹來各方質疑，有學者直言「水制氫」是「假的」，違背能量守恆。但南陽政府事後推卸責任稱，是記者在報道中「用詞不當」，再度惹來批評。 此後，有媒體還揭露，在「水氫引擎」項目落地兩年前，南陽市2016年還曾經計劃投資100億元（人民幣，下同）用於「巴鐵」建設。而曾經被譽為「防塞車神器」的「巴鐵」現在已經變為交通投資「騙局」的代名詞。

南陽市領導試坐使用氫能源的巴士。（南陽日報）

官媒記者成代罪羔羊？主要領導「出差」避見媒體

「加水汽車」事件曝光後，面對公眾質疑，南陽政府的回應可謂「精彩」。當地宣傳部門回應媒體時竟然說，「正在開會，等統一口徑後回覆」；會後，當地工信局又將責任推到《南陽日報》記者身上，稱項目「尚未認證驗收，記者報導有誤」；而南陽市高新區則否認了「水變氫」項目政府注資40億，稱當地政府「只有前期投入」，南陽市發改委也稱這 40億「並不存在」。

此外，南陽政府的領導還請新華社記者吃了「閉門羹」。其宣傳部工作人員24日回應稱，參加「水氫引擎」組裝完成儀式的市委書記張文深和市長霍好勝目前在出差，因此未有接受新華社的質詢。

有評論認為，在這樣的情況下，政府依然還將輿情責任推給記者，未免有失公允。南陽政府應該儘快向公眾作出合理的解釋，回應百姓的關切。

《南陽日報》日前在頭版報道稱可供車輛使用的「水氫引擎」已組裝完成。（網上圖片）

借新能源汽車騙取國家補貼？

據悉，為了和國外新能源車搶佔市場，中國官方一直對國產新能源車給予高額的補貼，試圖刺激行業突破技術。

自由亞洲電台報道稱，有當地媒體人士指出，南陽政府和青年汽車集團的所謂「水氫發動機」以及氫能源汽車項目，背後正是高昂的政府補貼。他稱，每台車補貼比例可能達到價錢的67%，最高補100萬，而中央財政提供50%、河南方面提供50%。但至今當地官方拒絕對有關說法給予評論。

針對此事，《人民日報》海外版微信公眾號「俠客島」24日也發文提到，「水氫引擎」再次炒作，與國家支持氫能源汽車有一定關聯。文章稱，「加水汽車」的製造企業青年汽車近年來向政府申請補助約7400萬元。與此同時，青年汽車旗下的子公司有多家已經破產，有「騙補」之嫌。

「俠客島」還認為，南陽政府在青年汽車涉嫌「騙補」過程中的角色不容忽視。「政府如何前期招商引資、如何達成合作、到底政府和企業各出了多少錢，是花了40億真金白銀還是『前期投入』，這投入到底有多少，都還等著公布呢。」

「巴鐵」是一種立體巴士，其兩翼架在公路兩側，車廂則懸於路面上方2米處，以使車輛可以在在其下方暢行無阻，被宣傳為「空中奔跑的巴士」。曾被美國《時代週刊》列為2010年全球50大發明之一。（資料圖片）

南陽市投資百億開發「巴鐵」

另據《澎湃新聞》報道，2016年5月21日，在第十九屆中國北京國際科技博覽會上,南陽市副市長鄭茂傑曾與巴鐵科技發展有限公司總工程師宋有洲簽署戰略合作協定。這使得南陽市成為繼河南省周口市、天津市河北區、河北省秦皇島市等城市（區）後，與巴鐵科技簽署合作協定的又一個城市。

據南陽市交通局當時發布消息顯示，雙方計劃成立南陽巴鐵運營公司，負責巴鐵項目的建設、運營、管理，同時，南陽巴鐵運營公司計劃投資人民幣100億元用於巴鐵應用線的建設、機車購置、月台建設、人員培訓和運營公司運營管理。

惟簽約後，「巴鐵南陽」並無絲毫進展。巴鐵項目其後也爆出眾多爭議問題和疑點。至2017年6月，巴鐵投資公司董事長白志勇等32名犯罪嫌疑人因涉嫌非法集資活動被刑事拘留。巴鐵「鬧劇」才落下帷幕。

（綜合報道）