【復仇者聯盟4】美國隊長有第三者？　原劇本激嬲網民

4、5月的話題無疑一定是圍繞着《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame），今日又有消息指其實在原劇本中，「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）本來仲有另一條感情線，女主更跟原配Peggy Carter有關係！不過該段劇情就被Marvel Studio總裁Kevin Feige狠心刪走！

今日《復仇者聯盟4》終於在內地落畫，在內地總票房收益為42.4億人民幣（約49億港元），排名第3，僅次於《戰狼2》和《流浪地球》。（《復仇者聯盟4》官方照片）

一直以來大家對「美國隊長」的認知一定是正義、正直、專一和深情，只愛Peggy Carter一個，但其實早在《美國隊長3：英雄內戰》中，「美國隊長」突然跟Peggy Carter的姪女錫錫，真心嚇親不少影迷！原來原定兩人在《復仇者聯盟3：無限之戰》中開始有感情戲出現，而編劇Stephen McFeely和Christopher Markus早前接受訪問時表示：「本來在《復仇者聯盟3》原始劇本的初稿中，美國隊長會和Sharon Carter一起生活，但就過得不太順利。」

消息一出，即時令影迷們整頭問號，究竟為甚麼要安排「美國隊長」和Sharon Carter在一起呢？更加有粉絲直指看到兩人同居的畫面就似是「亂倫」一樣，完全不能接受！

Sharon Carter早在《美國隊長2》已經有出現。（《美國隊長2》劇照）

只是到了後來Kevin Feige下令刪走該戲份，雖然編劇沒有多講為何「美國隊長」和Peggy Carter會走在一起，但因為兩人的感情線跟《復仇者聯盟》3和4的主線故事如：無限寶石、魁隆沒有直接關係，最後決定將這條感情線直接抽走。

其實這個決定做得相當明智，一來影迷們心心念念「美國隊長」和Peggy Carter的完美結局，以及兩人最終可以一起跳舞。加上Stephen McFeely早也說過兩人走在一起的結局是早已定案，更有指出「從未考慮過其他版本」。

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