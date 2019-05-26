【復仇者聯盟】神盾局局長係外星人假扮？《Marvel隊長》導演回應

最近《Marvel隊長》（Captain Marvel）即將推出藍光碟並於線上串流影音平台上架，兩位導演Anna Boden以及Ryan Fleck提到近期影迷的激烈討論，認為「神盾局局長」Nick Fury其實早就不是原本的他，是由斯克魯爾族（Skrull）變的，原因就是為了在地球生存。

斯克魯爾族即是《Marvel隊長》中的綠色外星人。（《Marvel隊長》劇照）

網友甚至提出鐵證，指出在《Marvel隊長》裏面曾提及Nick Fury不吃對角切邊的三文治，但在《復仇者聯盟2：奧創紀元》（Avengers: Age of Ultron）卻曾吃對角切邊的三文治，證實這已經不是先前的Nick Fury。

但根據《ET Online》專訪，Anna Boden聞及此事時立刻回應：「嗯嗯，那現在有兩個選擇，可能Nick Fury已經成為斯克魯爾族，或是他已經克服對角切邊三文治的恐懼，不過我們永遠不會知道真相。」Ryan Fleck在旁也回應：「你知道，無論他是斯克魯爾族或是他的個性改變，就像我們一樣，總是會變的。」

神盾局局長因為吃對角切邊的三文治而被網民懷疑是外星人假扮。（《復仇者聯盟2：奧創紀元》劇照）

有趣的是《Marvel隊長》兩位導演的回答相當模糊，也不特定解釋這題，不過外界認為這有可能是Marvel未來的電影規劃，兩位導演可能是真的不知情高層想法，因此也無法介入。

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