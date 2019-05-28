搭建虛假交易平台騙近億元　越南向中國移交8名網絡詐騙犯

據央視新聞報道，近日在廣西友誼關口岸，越南警方通過中越警務合作機制，向廣西公安移交8名涉嫌網路詐騙的中國籍疑犯。據悉，這個團夥涉案金額高達近億元人民幣。

越南警方向中國移交8名網路詐騙疑犯。（央視新聞）

報道稱，移交當天下午5時，8名疑犯被越南警方押解到友誼關中越邊境線，逐一移交給廣西警方，同時移交的還有電腦、手機、銀行卡等大量網路詐騙工具。

據了解，8名疑犯分別來自廣西、廣東、江西等不同省份，他們今年3月中旬，到越南諒山建立網路詐騙窩點。至本月23號上午，8人因簽證目的和在當地進行的違法活動，被越南諒山省警方查獲，隨後立即被遣返移交回國。

越南警方同時移交疑犯的電腦、手機、銀行卡等大量網絡詐騙工具。（央視新聞）

經調查，這個團夥主要通過偽造金融投資理財公司，搭建虛假交易網絡平台，騙取國內客戶加入，每天根據股市走向對虛假平台的產品進行炒作，讓投資者不斷投錢。等到達到一定數額後，詐騙團夥便會直接關閉客戶的帳號，達到詐騙的目的。

警方查獲的銀行卡涉及多個省份，涉案金額初步統計近億元人民幣。目前，公安部通過此案串並出二十幾起刑事案件，其它案件正在進一步深挖中。

（央視新聞）