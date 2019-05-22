南京高校「發不出畢業證」釀校園衝突　負責人涉辦學詐騙遭刑拘

江蘇的南京應用技術學校上月被揭發造假招生和發不出畢業證，令在校學生的學位與就業權益受到影響。維權的學生與家長團體與警方在校園內一度爆發衝突，致多人受傷。 及至周三（22日），南京市新聞辦公室通報稱，南京東方文理研修學院董事長、應天職業技術學院（應天學院）原黨委書記王中平和南京市應用技術學校（南應學校）校長張璟，因在辦學過程中涉嫌詐騙犯罪被南京市公安機關依法刑事拘留；二人還存在嚴重的違規招生等行為，導致部分學生和家長因學籍問題聚集。

通報還稱，目前由南京市、江寧區以及省教育、人社部門組成的聯合工作組已正式進駐南京市江寧區將軍大道666號校區，同時成立應天職業技術學院、南京市應用技術學校、南京東方文理研修學院聯合黨委，全面負責學校的教育教學和日常管理工作。

爆發校園衝突當天，現場聚集多名疑似維權的學生和家長，與警員對峙。（網上圖片）

據報道，「南應事件」起源於4月下旬，南京應用技術學校的部分學生向媒體反應，學了三年的護理專業，卻在近期被校方明確告知，學校並不具備開設護理專業資質，也不具備頒發相關大專學歷的資格。校方稱，如果不轉學至應天職業技術學院以此獲得大專文憑，留校只能取得中專學歷。經過學籍查詢後，該校學生發現，原本錄取通知書標注為護理專業的他們，在顯示自己的專業為家政服務，專業等級為「中級」。

然而，處於轉學接收方的應天職業技術學院，在學生了解過程中發現，並無護理專業，只有家政服務專業。這一官網標注為有著五十年辦學歷史的在江蘇省幼兒師範學校基礎上改制創建的全日制民辦普通高校，與南京應用技術學校的校址相同，兩校位址均為南京市江寧區將軍大道666-6號。

緊接著一連串南應以假科系招生、騙取學費以及嚴重損害權益的醜聞被曝光，「南應事件」引發社會關注。4月29日，該校隸屬的南京市人力資源和社會保障局對這一事件作出回應，稱此事是南京東方文理研修學院以南京應用技術之名，進行了不實宣傳和零門檻入學的隨意承諾，所謂的護理專業實則是家政服務（護工方向）專業。

（綜合報道）