【有片】男子詐騙後竟寫日記總結經驗　自詡「天生職業騙子」

古人言「吾日三省吾身」，寫日記可算是記錄、反省和計劃人生的好方式，但江蘇一名沈姓男子竟將日記當成「詐騙心經」，在騙取錢財後寫日記總結經驗，大談「反偵察」技巧，還大言不慚地寫下「我簡直是個天生的職業騙子」「佩服自己如此優秀」。 沈男落網後，警方也哭笑不得，譏諷他「我也佩服你如此『優秀』」。

沈姓男子詐騙後竟寫下日記，大談「反偵察」技巧。（江蘇廣電）

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家住江蘇蘇州吳江區震澤鎮的黃先生近日接到一個陌生電話，對方自稱是保險經紀，低價推銷車險。由於對方主動說出自己的姓名、車輛情況等資料，黃先生便對其深信不疑。

隨後，對方給黃先生發來「保險單編號」，以及微信收款的QR Code。黃先生與「保險公司客服人員」確認後，放心地支付了2200元。然而半個月後，保單還是不見蹤影，撥打「保險經紀」電話則是關機狀態，「保險公司」亦找藉口推脫，黃先生這才急忙報警。

就在接到黃先生報警的同時，震澤鎮派出所又接到市民曾先生的報警，兩人的遭遇如出一轍。警方初步認定兩案的作案者相同。通過對受害人所提供的手機微信及電話號碼，警方鎖定一名沈姓男子，並將其抓獲。警員在沈男住處找到了一本日記，日記中詳細記錄了詐騙過程，還自稱「天生的職業騙子」、「佩服自己如此優秀」。

叔叔輩的人，被我騙成這樣確實很搞笑，自己都佩服自己如此優秀！我簡直是個天生的職業騙子。 沈男日記內容

警方指出，沈男還經常上網搜集反偵查資訊，並詳細地記錄在日記裏，對自己的詐騙行為進行總結與反省。例如「永遠不要正面回答警察的問題，否則你就被警察佔了先機。」「警方如果掌握了直接的證據，他就不用拐彎抹角地問我了，警員越問，我心裏越得意。 」

據警方介紹，沈男20歲出頭，曾從事保險電話銷售，有詐騙前科。由於經濟拮据，沈男便與同案犯武某以「銷售車險」為名實施詐騙，兩人目前因涉嫌詐騙罪被刑事拘留。

（江蘇廣電／澎湃新聞）