【掃黑除惡】內地推智能化舉報平台　3分鐘可完成且「絕對保密」

全國掃黑辦在周二（28日）召開新聞發布會，宣布推出全新智能化舉報平台，民眾可隨時隨地、方便快捷登錄，只需填寫「舉報人」、「被舉報人」、「黑惡勢力違法犯罪情況」和「保護傘情況」四大類資料，最快就可在3分鐘完成舉報，提交成功後將會全國掃黑辦實時受理。

據了解，智能化舉報平台有考慮到舉報人不同年齡、不同地域、不同教育程度的情況，最大限度地簡化要填報的資料，且大部分均為選擇題。此外，每一項舉報都會對應唯一的查詢編碼，舉報人可隨時了解受理、核查進度以及核查結果。對於實名舉報或者留有聯系方式的舉報線索，核查單位將在收到線索後30天內與舉報人聯系，詳細了解舉報情況，核實舉報資料，並在按時限辦結後以電話、短信或當面等方式向舉報人反饋核查結果。

只需填寫「舉報人信息」、「被舉報人信息」、「黑惡勢力違法犯罪情況」和「保護傘情況」四大類資料，最快就可在3分鐘完成舉報。（網頁截圖）

此外，為確保舉報人的安全，智能化舉報平台有工作專班負責，舉報資料會在受理後轉入內聯網，同時全部核查人員都必須簽訂保密協議或作出保密承諾。

據全國掃黑辦副主任王洪祥表示，截至3月底，全國掃黑除惡專項鬥爭舉報信箱、電話已收到超過19萬條舉報線索。但隨着專項鬥爭全面縱深發展，黑惡勢力及其「保護傘」亦紛紛改頭換面、蟄伏隱匿，企圖逃避打擊。智能化舉報平台就要針對新情況新問題，以拓展線索的收集廣度、強化線索挖掘深度、提升線索研判精度，以做到「不漏一案、不漏一罪、不漏一人」。

（人民日報）