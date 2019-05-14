傳江西幼稚園教師迫學童飲藥油　要孩子自打100下「唔響唔准停」

內地幼稚園再爆出虐童醜聞。近日在江西省南昌，有家長報警稱，萬科海上傳奇史蒂芬森幼稚園有教師給幼童灌藥油，平時還讓孩子自己打自己的手100下，不響不准停。 據悉，當地教育中心已成立工作組進駐學校，協助公安部門展開調查。目前涉事的2名教師已被停職。

有教師涉嫌餵幼童飲藥油的幼稚園被爆一年學費2萬元人民幣。（影片截圖）

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綜合內媒報道，有網民爆料稱，涉事幼稚園將中三班的8個小朋友拉到走廊（攝像頭的盲區）餵他們喝藥油，最多的喝了半瓶。另一名爆料的網民則透露，有其他家長說自家孩子放學回家後出現嘔吐，家長聞到孩子身上有藥油的味道，孩子也稱曾「被灌藥油」。家長還稱，有教師讓孩子自己打手（也有人說是「自摑嘴巴」）100下，不響不准停，且威脅孩子不准說出去。

爆料人士還稱，家長早前已經與園方進行交涉，要求撤換涉事教師，其後也報警處理，涉事教師亦被警方帶到派出所做筆錄。而根據南昌高新區管委會發布的通報，家長在13日報警後，高新公安分局、高新區教育管理中心等前往幼稚園調查案情、了解情況並查看現場、調閱閉路電視片段資料。

南昌高新區教育事業管理中心13日通報幼稚園「藥油虐童事件」。（微博）

南昌高新區教育事業管理中心13日發通報稱，經過初步核實，5月10 日上午，中3班何姓小朋友在園內發高燒，因家長無法趕來交由教師照顧。通報指出，根據閉路電視片段顯示，何小朋友躺在床上後，保育員劉老師按校醫建議為其進行物理降溫，期間何小朋友說肚子不舒服，劉老師在孩子肚子上塗了藥油。目前警方仍就閉路電視片段展開調查。

而針對網上爆料稱該幼稚園一年學費2萬元人民幣，當中一名教師沒有教師資格證，且幼稚園也沒有教學性質，教育中心相關負責人回應稱，經了解，該校已提交辦學申請材料，但尚未獲得相關證件。隨後南昌高新區管委會宣傳處也證實，涉事幼稚園尚未獲得辦學許可證。

（綜合報道）