【中美貿易戰】韓媒稱習近平6月取消訪韓　中國外交部：沒聽說過

韓國媒體《朝鮮日報》周一（27日）報道稱，由於中美貿易戰惡化等原因，中國國家主席習近平取消6月訪韓，以專心應對美國。 對此，中國外交部周二（28日）回應稱，沒聽說過此事。

中國外交部當天舉行例行記者會，韓國《中央日報》記者提問，據韓媒報道，習近平將於6月訪問韓國，此後又報道稱訪問被取消，中方對此如何回應？

外交部發言人陸慷則回應稱，第一條消息沒有聽說過，第二條消息也沒有聽說過。否認了習近平要訪問韓國的消息。

韓聯社此前報道稱，習近平或於6月參加在日本大阪舉行的G20峰會前後，回訪韓國及朝鮮。（資料圖片）

韓聯社上月30日報道稱，習近平或於6月參加在日本大阪舉行的G20峰會前後，回訪韓國及朝鮮。這既是按照外交慣例，也是考慮到同時邀請金正恩與文在寅出席中國成立70周年大規模閱兵式。

至本月27日，《朝鮮日報》引用一名外交消息人士說，美國政府切斷同華為的貿易往來，施壓盟友加入它對華為的封鎖後，局勢突然變化了，中國現在想要集中精力應付美國，認為暫時從對韓國的訪問中收穫不到任何東西。

報道又稱，中國此舉被視為是對韓國的警告，警告其在貿易戰中以及其他爭端中不要追隨美國。

（綜合報道）