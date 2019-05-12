庫德洛：習近平與特朗普或於6月G20峰會見面

美國白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）周日（12日）表示，美國總統特朗普（Donald Trump）及中國國家主席習近平或會在6月二十國集團峰會舉行期間見面。

他在接受《霍士周日新聞》（Fox News Sunday）節目訪問時說：「讓我再重覆一次，兩位國家元首有很大機會在日本的G20會面。」他補充說，現在中美現時沒有擬定進行新的對話。

中國副總理劉鶴上周四至周五（9日至10日）率團與美國進行第十一輪貿易談判。彭博社報道，中美貿易談判幾乎沒有進展。與此同時，美國在上周五凌晨（香港時間周五中午）起對2,000億美元的中國貨品的關稅稅率提升至25%，包括手提電話、電腦、服裝及玩具將備受衝擊。特朗普表示，已開始準備相關文件，將對其餘3,250億美元的中國進口貨品徵收25%的關稅。

庫德洛在節目中指中國過去數周已違背一些承諾，現在最關鍵的一點是確保北京政府將其承諾會做的改變寫進法律。

他說華盛頓尋求在一些議題上有強而有力的執法條款，例如在「強制技術轉移」以及保護知識產權上。

庫德洛說：「我們有非常強烈的、改正這些錯誤的意向，否則我們不會滿足。」

（路透社／霍士新聞網絡）