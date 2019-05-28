【華為被禁】FedEx「劫持」華為包裹　內地學者：應暫停其業務

華為近日發現有多個內部郵寄的包裹，被聯邦快遞（FedEx）轉送至美國。華為表示包裹內均是文件，而非技術產品。 據《環球時報》報道，有多位內地學者和專家對聯邦快遞的做法感到匪夷所思。指出應該調查FedEx在中國的相關業務，在明確其安全之前，對其予以業務暫停。

華為近日發現有多個內部郵寄的包裹被聯邦快遞（FedEx）轉送至美國。（資料圖片）

復旦大學國際政治系副教授沈逸在接受《環球時報》的採訪時就表示，聯邦快遞的這種舉動令人不得不懷疑是不是接到了美國情報機構的指令，因為這種「劫持」物流的舉動已經完全超過了正常的界限和規範。他還認為目前來看聯邦快遞已經「不安全」了，其在中國的相關業務也應該接受調查，而在明確其安全之前，則應該對其予以業務暫停。

另外，中國快遞業協會原副秘書長邵鍾林表示：聯邦快遞就算是否認「截獲」的說法，聲稱「傳聞」與事實不符，並宣稱僅僅是因為寄錯，強調是個孤立事件，那也應該提供詳細的情況說明，進行認真負責的調查，說清楚到底是在哪個環節出的問題，導致將日本寄往中國的快遞寄錯到美國去，否則很難平息外界的猜測。

據路透社5月28日報道指出，華為提供的快遞追蹤記錄顯示，來自日本的兩個包裹被轉遞至美國；來自越南河內的包裹在抵達香港和新加坡後，因「交貨異常」被推遲，其中在新加坡的快遞被聯邦快遞（美國）轉遞至美國，但遭到拒絕。

華為方面對聯邦快遞的舉動表示，聯邦快遞已經失信，將評估自己的物流服務以及和后者的關系（圖源：VCG）

聯邦快遞（FedEx）總部位於美國田納西州孟斐斯，在中國香港、加拿大安大略省多倫多、歐洲比利時布魯塞爾、美國佛羅里達州邁阿密設有分支機構。

目前，聯邦快遞（FedEx）最新發布聲明稱，「我們重視所有的客戶，他們每天交付給我們超過1,500萬個包裹。對於少量華為貨件被失誤轉運表示抱歉。」 聯邦快遞表示，確認沒有任何外部方面要求聯邦快遞轉運這些貨件，有關貨件正在退還至發貨方途中。

不過，對於包裹的東西，華為表示，是重要的商業文件，並非技術相關物品。目前，華為已向中國郵政監管機構提出投訴。

此外，值得一提的是，曾曝光美國監控全球的「稜鏡」項目的爆料人斯諾登（EdwardSnowden）也曾表示，美國政府確實擁有「物流攔截」的能力。