【2020大選】蔡英文稱「恐是最後的選舉」　國台辦：碰瓷騙選票

本月（5月）中旬，台灣總統蔡英文南下視察時表示，外界認為「2020恐怕是台灣最後一次的選舉」，所以台灣人現在要團結保衛台灣，守護台灣的民主。 對此，大陸國台辦發言人安峰山在今日（29日）的例行記者會上直斥，民進黨煽動兩岸敵意，利用故意「碰瓷」的方式，製造恐怖、恐懼和仇恨來騙取選票。

國台辦發言人安峰山。（資料圖片）

安峰山表示，世界上只有一個中國，中國主權和領土完整從未分割、也不容分割，大陸和台灣同屬一個中國的事實從未改變、也不容改變。制度不同，不是統一的障礙，更不是分裂的藉口。任何企圖改變大陸和台灣同屬一個中國事實的言行，都是對中華民族整體利益和兩岸同胞共同利益的嚴重挑釁。

安峰山指出，每逢台灣選舉，民進黨及其領導人總會利用煽動兩岸敵意、升高兩岸對抗、激化矛盾衝突、惡化兩岸關係，採用故意衝撞的「碰瓷」手法來挑釁和激怒大陸，以此製造恐怖、恐懼和仇恨來騙取選票，這是他們慣用的套路。

安峰山強調，謊言和騙術總會有被拆穿、被識破的時候，「回顧2008年到2016年間，兩岸大交流、大合作，和平發展、安定祥和的繁榮景象，對比2016年民進黨上台以後台海形勢冰封肅殺的嚴峻局面，孰令至之，不言自明。在事實面前，民進黨及其當局領導人還想用這種無中生有的手法和危言聳聽的言論去繼續欺騙下去嗎？」

斥民進黨挾洋自重 損害台灣人的利益福祉

此外，安峰山亦批評民進黨當局拒不承認「九二共識」，單方面破壞兩岸關係發展的共同政治基礎，支持和縱容各種「台獨」活動，阻撓限制兩岸交流合作，挾洋自重。惡化兩岸關係，導致台海形勢更趨複雜嚴峻，而且嚴重損害台灣同胞的利益福祉。

安峰山又強調，台灣前途在於國家統一，台灣同胞福祉係於民族復興。「我們將團結廣大台灣同胞和我們一道克服困難，排除障礙，努力推動兩岸關係和平發展，紮實推進祖國和平統一進程，這是任何人任何勢力都無法阻擋的。」

蔡英文早前表示，2020大選恐是最後一次選舉。（資料圖片）

蔡英文指北京不斷打壓台灣 2020恐是最後一次選舉

早前報道，蔡英文本月中旬南下視察民情，並了解農產外銷情況。她當時表示，「中國欲變成世界強國，台灣則成為其最大的威脅，因此不斷想打壓台灣，讓台灣成為它可影響的國家。」

她又指，外界認為2020恐是台灣最後一次的選舉，所以現在是台灣人要團結保衛台灣、守護台灣的民主的時刻。