【2020大選】王金平：台灣有兩大危機　只有我當總統才能解決困局

參與國民黨黨內總統初選的台灣前立法院長王金平28日（周二）接受《聯合報》專訪。他表示目前有兩大危機，分別為台灣不安定及兩岸不穩定。 王金平指他會先在台灣建立共識，再去跟中國大陸談。他強調「我一向以維護中華民國主權為己任，誰都不會相信我去賣台」，只有他來當總統才能解決這些困局，台灣沒有第二人做得到。

王金平說，因為民進黨種種政策造成藍綠對立、政黨互鬥、世代撕裂，勞資和族群也對立，這個問題不解決，台灣不可能團結。王金平指前總統陳水扁執政時就看出這個問題，但十幾年來不管誰執政都沒有改變，如果他當總統，這就是第一個要解決的問題。

王金平指，只有他來當總統才能解決台灣面對的困局，台灣沒有第二人做得到。（《聯合報》）

他指他曾任立法院院長一職達17年，他所擁有的信用、關係可以用來解決這些問題，「我做不到，沒有第二個人做得到」。他強調這些問題沒解決，台灣沒有希望。

王金平指，除了解決台灣對立問題，再來就是要兩岸穩定和平。他表示馬英九時代有九二共識，創造出一個模糊的空間，但現在民進黨連九二共識都不要，兩岸不相往來，台灣被大陸打壓得更嚴重；可是台灣要靠美國，就變成美國一顆棋子，所以應該台美、台日、兩岸都要做一點平衡。

王金平指出，兩岸要是沒有穩定和平，就會帶來五大問題。第一，外交關係一直被斷；第二，國際組織不能參與；第三，區域經濟組織無法參與；第四，雙邊自由貿易協定沒辦法簽署；第五，兩岸雙邊貿易協定不簽，關稅障礙永遠存在。

王：兩岸一定要「對等尊嚴」

「維護中華民國主權、穩定兩岸要同時進行，這是我一貫的理念」，王金平說，他維護中華民國憲法，但兩岸的主權都有重疊，所以兩岸一定要「對等尊嚴」坐下來談。他堅持中華民國國號不能改、中華民國憲法不可廢，中國國民黨黨黨名不能改，最起碼在形式上要平起平坐。

王金平又說，要先在台灣建立共識，談出一個兩岸共同能接受的定位新名詞。既然台灣已有共識，就沒有賣台的問題，他就能要求對岸不能讓台灣的外交再斷，國際組織要適度讓台灣參與，當然台灣不會要求以主權國家來加入。此外大陸要協助台灣加入區域經濟組織，這樣大部分的問題都能獲得解決。

（《聯合報》）