【2020大選】郭台銘：不會當特首　若當選總統只領1元薪水　

參加國民黨黨內總統初選的鴻海董事長郭台銘27日（周一）接受台媒專訪時表示，若他當選總統，不會當「特首」，未來將只領1元薪水。 據《福布斯》（Forbes）本年3月公布的2019年億萬富豪榜，郭台銘身家達63億美元，蟬聯台灣首富，全球排行第257位。

郭台銘在節目專訪時表示，若他當選總統，未來將只領1元薪水。（影片截圖）

郭台銘接受東森財經台節目專訪時指，為解決台灣經濟問題，他當選後的首要之務是先跟美國、中國大陸、日本和印度簽訂自由貿易協定（FTA）；並另組會替台商服務的台商協會，協會要聽命政府，爭取台商的權益。

郭台銘進一步指出，網絡經濟當道，若他當選總統，未來要跟美國亞馬遜（Amazon）洽談合作一個平台，也不排除與中國大陸的阿里巴巴平台合作，也希望將台灣的PChome引到中國大陸，在台灣建立一個國際化的網購平台。

郭台銘又稱，過去鴻海集團在中國大陸的投資可做為被信任的基礎點，他若當選總統後，有機會促進兩岸溝通。不過他說，他其實與大陸國家主席習近平「沒有那麼熟」，但是有管道可以溝通。

他又指，現在的政府沒有效率，薪金升幅是齊頭式平等，應該把企業精神帶進政府內，政府領導人要懂如何改造。他承諾若當選總統會站在中華民國立場服務全民，不會當「特首」，且他只會領新台幣1元薪水。

郭身家達63億美元 為台灣首富

據台媒報道，現任總統蔡英文的月薪自2018年起為約49萬元新台幣，此外還有1.5個月工資的年終花紅。而據《福布斯》（Forbes）本年3月公布的2019年億萬富豪榜，郭台銘身家達63億美元，蟬聯台灣首富，全球排行第257位。

郭台銘的鴻海集團專注於電子產品的代工服務，研發生產精密電氣元件、機殼、準系統、系統組裝、光通訊元件、液晶顯示件等產品上、下游產品及服務。（資料圖片）

網民熱議：

「能當總統錢都不會少，有差那一個月40幾萬薪水？如果還是郭台銘這種身價的，那些薪水等同於庶民的10塊錢而已。」 「如果你把財產捐到只剩一元，我就支持你。」 「你領1元又如何？我們寧願你有能力年領1億，讓我們平民年領千萬。」 「你錢多大家都知道；但我們要的是治國的人不是財閥！倘若你只會從錢來著手的話；不見得就選得到吧！」 「你當選了總統，總統這一名器是你財產倍增器，有必要再領薪了嗎？」

（綜合報道）