【水氫汽車】北汽董事長徐和誼：水氫引擎產業化是傻子才幹的事

河南《南陽日報》早前報道稱，由「青年汽車」集團製造、可供車輛使用的「水氫引擎」（水氫發動機）已組裝完成，聲稱「車載水可以實時製取氫氣，車輛只需加水即可行駛」。惟報道一出即引發廣泛質疑，外界認為這可能是一樁騙取國家補助經費的項目。 「青年汽車」集團早前指，日後按國家規定程序申報產品公告後，將把「水氫汽車」推向市場。不過，北京汽車集團（北汽）董事長徐和誼卻公開表示，將其產業化是「傻子才幹的事」。

北汽董事長徐和誼表示，水氫引擎產業化是傻子才幹的事。（網上圖片）

今日（29日）上午，徐和誼在北京亦莊舉行的第六屆國際智能網聯汽車技術年會上發表演講，特別提到引起爭議的「水氫汽車」事件。他直言，青年汽車集團的「水氫引擎」通過鋁粉加催化劑的制氫方式，從理論角度、在實驗室裡是行得通的，但是從經濟性的角度來看就完全不可行。

徐和誼又諷刺道，就算可以在實驗室用這個方法「玩一個樣車」出來，要形成產業化、上規模，「我覺得那是傻子才能幹的事。」

青年汽車實際控制人龐青年多年來一直是個極具爭議的人物。（資料圖片）

河南傳媒稱「車輛只需加水即可行駛」惹議

早前報道，河南南陽市委機關報《南陽日報》之前頭版報道稱，可供車輛使用的「水氫引擎」已組裝完成，製造商是青年汽車集團，「這意味着車載水可以實時制取氫氣，車輛只需加水即可行駛」，連市委書記張文深、市長霍好勝都親赴工廠「點讚」。惟報道一出即引發廣泛質疑，外界認為這可能是一樁騙取國家補助經費的項目。

此外，南陽市政府在2018年11月與青年汽車集團簽訂合作框架協議，總投資為83.16億元（人民幣．下同），其中政府出資40億元，擬在南陽高新區建設氫能源汽車產業園，計劃生產氫能源乘用車、商用車以及氫燃料發動機。不過，南陽高新區表示，40億的投資項目尚未立項、沒有實質性啟動。

青年汽車則稱，目前正在進一步做車載水解制氫系統的可靠性和使用年限試驗，使用年限與車輛一致後，會按國家規定程序申報產品公告後推向市場。不過，青年汽車實際控制人龐青年多年來一直是個極具爭議的人物，他曾為多個省份劃出300億投資項目，但最終全部爛尾；他本人亦20次被列為失信被執行人，失信行為包括有履行能力而拒不履行生效法律文書確定義務，違反財產報告制度等。