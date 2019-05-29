【封殺華為】華為包裹遭FedEx「劫持」　曝光美情報部門秘密業務

美國聯邦快遞（FedEx）將華為包裹轉遞至美國一事，引發廣泛關注。隨後，有媒體爆料，美國曾發生過類似劇情。

華為近日發現有多個內部郵寄的包裹，被聯邦快遞（FedEx）轉送至美國。事後聯邦快遞發聲明道歉，強調只是誤寄，沒有受到第三方要求改變寄送目的地。（資料圖片）

據內媒觀察者網站報道稱，曾獲普列策獎的格林沃德（Glenn Greenwald），在其2014年的新書《無處可藏（No Place to Hide）》中提到，美國情報部門攔截內有路由器等設備的包裹，秘密植入定製固件，再重新打包發送。

該書援引前美國國家安全局（NSA）僱員斯諾登（Edward Snowden）透露的加密文件，書中提到NSA的「獲取特定情報行動辦公室」（Office of Tailored Access Operations），也被外界理解成「黑客部門」。文件中的一張照片顯示，該部門員工正在打開裝有思科公司（Cisco）路由器的包裹，然後在路由器上安裝執行特定任務的固件。

據美國《商業內幕》雜誌描述，他們的業務範圍，包括從反恐怖主義到對傳統的間諜活動發起網絡攻擊。

另外，格林沃德創辦的新聞調查網站The Intercept曾爆料稱，上述加密文件給出員工「劫鏢教程」，並詳細描述了對其進行定位、追蹤、攔截、植入的全過程。

因擅自將華為從日本寄往中國的兩個包裹轉遞至美國，並試圖轉遞來自越南的兩個包裹，聯邦快遞（Fedex）遭遇信用危機。 華為方面透露，包裹內是重要的商業文件，並非技術相關物品。華為已向中國郵政監管機構提出投訴。

對此，聯邦快遞則回應稱，這只是極少數的運送錯誤，沒有收到美國政府的指令，將歸還包裹。