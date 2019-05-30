棋手柯潔正式保送清華大學　或就讀工商管理類專業

曾榮膺7次世界冠軍的中國圍棋職業棋手柯潔此前在與人工智能AlphaGo的「人機大戰」後聲名大噪，受到外界廣泛關注。他今年3月上榜國家體育總局官網公示的《2019年優秀運動員免試入學推薦名單》，被清華大學免試錄取。 國家教育部周一（27日）公布「關於同意清華大學等85所高校2019年保送錄取運動員的通知」，顯示柯潔與等900多名運動員一同通過審核，21歲的柯潔將正式成為清華大學2019級大一新生。柯潔的父親則透露，兒子報讀的是工商管理類專業。

棋手柯潔正式保送清華大學，將作為大一新生入校就讀。（澎湃新聞）

通知中寫道，根據教育部、國家體育總局等6部門《關於進一步做好退役運動員就業安置工作的意見》及《教育部辦公廳關於做好2019年普通高等學校部分特殊類型招生工作的通知》的有關要求，體育總局科教司已對擬錄取運動員資料進行集中公示，並向教育部高校學生司提交了《體育總局科教司關於報送2019年優秀運動員免試進入普通高等學校學習名單的函》。

通知續稱，經研究，同意體育總局科教司關於清華大學等85所高校2019年免試錄取柯潔等948名運動員的意見，請各高校與有關省級招生辦聯繫，辦理運動員的錄取審批手續。在這份通知所附的高校保送錄取運動員名單中，身為浙江生源的柯潔被列在首位，運動項目為圍棋，招生單位則是清華大學。

柯潔的運動等級為「國際級運動健將」，運動成績符合5類優秀運動員可免試進入內地高等學校學習的要求。（資料圖片/視覺中國）

柯潔：若讀AI恐「累禿頂」

早在今年3月，柯潔申請免試清華的新聞頻頻登上新聞版面。不過，對於這位圍棋世界冠軍而言，申請免試並非想象中容易。「我還需要通過一個單招考試，」柯潔告訴內媒記者，「我知道前面有些棋手已經順利通過了，只能希望我不要給棋界丟臉。」

柯潔還說，「我覺得掛科（不及格）這種事情還是很有可能發生的，希望大家到時候不要噴（言語攻擊）我。可能自己還是有點笨。」不過柯潔後來在一次採訪中透露，自己已通過相關考試。

據柯潔父親透露，兒子報讀的是清華大學工商管理類專業，但具體專業和上課方式都還是未知數，柯潔暫時還是會把下棋放在第一位。柯潔自己則說，希望自己可以很完美。「要分配好學習和下圍棋的時間，我也不希望大家對運動員有刻板印象。」「畢竟我下了這麼多年棋，學習確實有些耽擱了。如果我選擇AI之類的專業，那可能我得累禿頂了吧！」

（綜合報道）