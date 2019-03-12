柯潔獲清華大學免試錄取讀工商管理　網友：為何不學AI？

七次世界冠軍得主、中國圍棋職業九段棋手柯潔此前在與人工智慧與AlphaGo的「人機大戰」後聲名大噪，受到外界廣泛關注。日前，中國國家體育總局官網公示了《2019年優秀運動員免試入學推薦名單》，柯潔榜上有名，即將入學清華大學。

2019年優秀運動員免試入學推薦名單公示，柯潔榜上有名。（中國國家體育總局官網）

公示顯示，柯潔的運動項目為圍棋，申報學校是清華大學，就讀科目為工商管理類，他本人的運動等級為「國際級運動健將」，而該稱號是在2015年6月被體育總局授予。如果順利通過公示，他將於今年下半年赴清華大學就讀。

據悉，不少棋類國手都選擇讀大學進修，中國圍棋另外一位領軍人物，圍棋世界冠軍「八冠王」古力也在清華大學人文學院歷史系學習。國際象棋特級大師侯逸凡就進入北京大學，攻讀國際關係科目。

與此同時，柯潔被清華免試錄取的消息也引發網民熱議，不少人表示「心服口服」，也有人認為柯潔「科目沒選好」：

「柯潔的智商，就算不特招，學過幾年也能考上。」 「其實他這智商，隨便考考，哪個大學都能考上。」 「學人工智慧，造個AI，找阿爾法狗（AlphaGo）報仇啊。」 「其實我覺得下棋的運動員一般邏輯和計算能力都很強，可以嘗試學學理工科。」 「學工商管理是因為沒人能教他圍棋了吧。」

柯潔的運動等級為「國際級運動健將」，運動成績符合5類優秀運動員可免試進入內地高等學校學習的要求。（資料圖片/視覺中國）

據了解，運動成績符合5類優秀運動員可免試進入內地高等學校學習，包括獲得國際級運動健將稱號、參加指定項目國際賽事或指定項目賽事並取得名列前茅的成績等。2019年共有939名中國運動員通過審核，獲得推薦資格。曾在2016年裡約奧運會上摘得跳水金牌的任茜，獲得體操銅牌的商春松、王妍，以及國足選手石柯、何超，都獲得了免試入學資格。

（長安街知事／觀察者網）