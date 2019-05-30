【診金逾百萬】西藏縣官患高原肺水腫險死　妻網上眾籌為夫治病

西藏左貢縣前副縣長、芒康縣人大常委會副主任陳鵬日前患上高原肺水腫，因為病情嚴重，目前尚未度過危險期之餘，醫藥費更已花逾140萬（人民幣，下同），且大部分是向政府借貸所得。 逼於無奈之下，陳鵬妻子近日在網上發起眾籌，希望能籌款為丈夫治病。

陳鵬是左貢縣前副縣長，現職芒康縣人大常委會副主任，因病情嚴重，家人為他在網絡上發起募捐。（網上圖片）

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5月27日，內地一則署名為「陳鵬的妻子文靜」的籌款文章引起網民關注。文章寫道，陳鵬和家人在西藏昌都市左貢縣生活20年，4月8日被調往芒康縣工作。不到一星期，陳鵬因感冒患上高原肺水腫，期間3次轉院，目前在重症監護室已治療1個多月，仍未脫離危險。希望人們伸出援手，讓6歲的兒子別失去父親。

文章又稱，陳鵬和家人有1套房產，價值37萬元。他有醫保，但無商業保險。家庭年收入為10萬元。

此後，西藏相關政府部門向傳媒證實，陳鵬是左貢縣前副縣長，現職芒康縣人大常委會副主任，因病情嚴重，家人為他在網絡上發起募捐。

家屬回應質疑：診金太高難以承擔

縣級官員需要眾籌診金一事，引起不少網民討論，有人表示同情與惋惜，亦有人質疑一位副縣級官員應該不缺治病費用。

對此，陳鵬的妻子文靜向傳媒表示，陳鵬的治療費用前後已經花費140萬元，當中有80萬是向左貢縣政府借款所得。她又指，陳鵬生於1978年，老家在甘肅，9歲就進西藏上學，後參加工作，在西藏待了30多年，是一個高海拔地區的基層公務員。目前孩子才6歲，家裏只有幾萬元的積蓄，加上重大項目不在醫保範圍內，在無力承擔高昂診金下，才會多次發起眾籌。

陳鵬的弟弟陳文亦指出，陳鵬因有文化且擔任官職，一直是家中長輩的驕傲。他長期在左貢縣任職近20年，其中在基層工作近17年，從辦事員、科員、鄉黨委書記、鎮黨委書記一路走來，最近兩三年內才當上左貢縣的「副縣級領導」。由於長期在基層工作，在當地老百姓中好評較高。陳文稱，在高海拔地區工作的人多多少少都有點高原病，但「沒想到我哥這次的病情這麼嚴重」。

陳文又說，哥哥一家僅有一處房產，於2015年以按揭方式購得，雖然想過將房屋賣掉治病，但由於按揭房屋不容易過戶，所以一直沒能售出。陳鵬每月實質工資有1萬元左右，但扣除給家中老人和小孩的供養費用，實在沒有什麼儲蓄。

網民熱議：

真的辦實事不貪的官員窮的連自己的病都看不上… 生場大病副縣長都無錢醫治何況老百姓？建議儘早實現大病免費醫療。 希望早日康復吧。 這樣真正出力的領導應該被多加照顧！！！！！ 副縣長病了，都要籌錢，哎。普通人……

（澎湃新聞／新京報）