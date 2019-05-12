【有片】范冰冰赴西藏慈善探訪患高山症　吊鹽水痛苦表情曝光

范冰冰去年因為「陰陽合約」逃稅風波，事後補繳8.8億元人民幣（折合約10億港元），沉寂多時後最近重新出現在大眾視野中。 最近范冰冰跟隨慈善團體到西藏進行公益活動，同行好友於網上透露范冰冰因為高山反應「噴了一地鼻血」，昨日（11日）更有網民上載范冰冰吊鹽水的片段，可見她一面痛苦的情況。

有網民上載范冰冰吊鹽水的片段，可見她一面痛苦的情況。（影片截圖）

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早前范冰冰的同行好友於微信朋友圈透露范冰冰患高山症的情況：「昨天是吸氧，現在是輸液，這一路也是夠慘的。牙齦痛臉腫三圈不能吃東西，昨晚噴了一地鼻血，今天勒令她提前回北京，不聽。」

日前范冰冰被網友拍到於西藏禮佛，在大昭寺為患病兒童祈福，又探訪患有先天性心臟病的病童。范冰冰官方後援會表示，該慈善項目名為「愛里的心」，至今已踏入第十年。

從最新片段可見，范冰冰一臉虛弱地坐在床上，此時護士正在旁邊拿針管和吊瓶。護士做好準備工作後，彎腰低頭為范冰冰插針，一開始嘗試插右手，范冰冰不禁扭頭露出了痛苦的表情，可惜插針並未成功。其後護士改為在左手插針，這一次的過程則頗為順利。護士完成工作後，范冰冰還向護士道謝，還為流汗的護士遞上紙巾。

網民熱議：

「做慈善還拍這樣的影片還拍照，不是在洗白嗎？」 「除了心疼不知道還要說些甚麽。」 「我要是護士早就手抖的不行了。」 「就算她做過甚麽，至少她的初心還在，有誰能不顧自己，去照顧別人呢？」 「她的功足以抵過，還沒有哪一個女明星有她這樣的魄力。」

（綜合報道）