【章瑩穎案】檢方提交庭審證據清單　包含球棒及女性被綁照片

隨着中國訪問學者章瑩穎在美遇害案即將於6月初開庭，此案的檢方和辯方近日提交了審判中預計將展示的證據證物清單。 值得注意的是，檢方的物品清單長達11頁，包含從疑犯基斯騰森家中查獲的球棒、地氈、強力膠紙，以及其電腦中的文章和女性照片等。

據美國伊利諾伊州當地傳媒《新聞公報》（The News-Gazette）周三（29日）報道，章瑩穎案的檢察官和被告辯護律師周二（28日）分別提交動議，列出了他們計劃在6月審判過程中使用的證物。

辯方的5頁清單包括基斯騰森的家族史、財務記錄、約會網站記錄、高中年鑑，各種教育和醫療記錄、工作申請和一本似乎闡述如何擺脫鬼魂的書《鬼魂殺手》。清單很簡單，亦無解釋每一項是甚麼，或是與案件有何關聯。

章瑩穎生前與家人的合照。（資料圖片）

另一方面，檢方的11頁清單則更好地描述了調查人員在基斯騰森公寓裏的發現，像是主臥室中沾有污漬的幾樣東西，包括床褥、地氈、牆板和一根球棒。

此外，他們還查獲了一卷強力膠紙、電腦機箱、手機和手提電腦等物品。在基斯騰森的電子產品中，檢察官發現了一篇關於連環殺手犯罪心理的文章、一篇關於人類解刨的文章，以及在章瑩穎最後被人目擊的2個月前，他所下載的4張女性照片。根據清單，這些照片中包含一張用強力膠紙捆綁女性的照片、一張女性被堵住嘴並鎖起的照片，以及一張女人被手銬銬在聚氯乙烯（PVC）管上的照片。

檢察官還從Amazon、Google、Facebook以及一些分類廣告網站、線上討論區和戀物癖網站上查到了記錄。他們還計劃提交一些基斯騰森在章瑩穎失蹤當日前後拿到的各種收據，以及有關他的監控畫面。清單中還寫明，在章瑩穎失蹤之後，基斯騰森曾提出要對公寓進行維修。

2017年7月，檢方正式對基斯騰森提出控訴，若綁架殺人罪成立，他將面臨死刑或者終生監禁。此案的審判定於2019年6月3日開始。章瑩穎的父母和兄弟一行人已在5月23日乘飛機抵達美國芝加哥。

（綜合報道）