【華為被禁】SD協會：華為資格從未取消　名字消失是技術問題

華為被美國封殺風波至今為止，每日都有新變數。多個國際企業和組織近日都決定和華為終止合作關係，或除去其會員身份。其中最反覆無常的要數制定SD記憶卡標準的SD協會（SD Association）。 上周四（23日），先是有日媒爆料稱，華為從SD協會的會員名單中消失。一周不到，華為的名字於本周三（29日）再出現在SD協會的網頁上。SD協會則在周四（30日）回應稱，華為的會員資格從未被取消，其名字在官網消失，是由於技術原因。

據內媒報道，SD協會在郵件中解釋道，華為名字在官網消失，是由於技術原因。（21世紀經濟報道）

據內媒《21世紀經濟報道》消息，在美國政府一紙禁令下，包括JEDEC（固態技術協會）、Wi-Fi聯盟、SD協會、PCI-SIG、USB-IF均中斷了與華為或海思的合作。

對此，SD協會解釋稱，華為的會員資格從未被取消，「我們有過短暫的升級，這是為了確保符合美國商務部的要求。華為名字在官網消失，是由於技術原因。」

美國封殺華為後，多家美國公司停止向華為供貨及合作。（資料圖片/視覺中國）

此外，在JEDEC的會員名單中，華為的名字也重新出現。據悉，這兩家恢復華為名字的標準組織都和存儲技術標準相關，其中，SD協會為SD和MicroSD卡中的技術設定標準，JEDEC制定記憶體標準。在存儲卡方面，事實上去年華為已經推出了獨家的NM微型存儲卡（Nano Memory），和東芝合作生產，只是現在還沒有非常普及。

（21世纪经济报道）