【恐怖情人】浙江美女網紅被尾隨割喉慘死　前男友一審被判死刑

擁有數十萬名粉絲的浙江寧波22歲美女網紅陳某，去年8月初被前男友吳某尾隨至一處商場後當眾割喉慘死。 案件周四（30日）在寧波中院一審宣判，吳某犯故意殺人罪被一審判處死刑。

吳某一審被法院判處死刑。（微博）

案情指，吳某於2017開始與陳某交往，成為男女朋友，但後來因故分手。吳某為求復合，多次糾纏陳某，被拒絕後就懷恨在心。案發在去年8月1日晚上8時許，吳某先是在寧波慈溪市新浦鎮陳某的工作地方附近守候，看見陳某坐上私家車離開後就駕車尾隨。吳某見到陳某在商場下車後，就戴上口罩、尖刀追上，強行將其推進一間夾公仔店，然後就持刀連續捅刺其腹部、頸部等。

經法醫鑑定，陳某一共被刺十多刀，致命一刀刺穿咽喉，最終大量失血死亡。

據了解，陳某本是慈溪市的一名舞蹈老師，某次跳舞的短片在網上曝光後意外爆紅，加上在吳某的要求下就開始做網紅直播賺錢。

陳某是美女網紅，在網上相當受歡迎。（網上圖片）

法院認為，吳某持尖刀在人流密集的公共場所，當眾連續捅刺陳某要害，致其死亡，犯罪動機卑劣，手段殘忍，情節惡劣，後果和罪行極其嚴重。雖然吳某有自首情節，但仍不足以從輕處罰，遂決定判處死刑。

（澎湃新聞）