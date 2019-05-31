【華為被禁】華為：可理解5G安全被高度關注　但應讓技術回歸技術

華為全球網絡安全與用戶隱私保護辦公室主任楊曉寧日前在一場演講表示，5G安全問題被高度關注是可以理解，但網絡安全的問題是技術問題，「應該讓技術回歸技術」。華為希望與行業攜手，制定更清晰的標準和規則，樹立行業信心，建立一個開放透明、合作共贏、富有活力的全球生態鏈。

楊曉寧是在由GSM協會（Groupe Speciale Mobile Association）主辦的「Mobile 360大會」中發表主題演講，分享當前全球5G快速發展的態勢，以及在面臨網絡安全的挑戰下，全行業在5G安全標準和5G安全驗證機制方面所做的工作。

楊曉寧又強調，網絡安全的問題只是技術問題，「應該讓技術回歸技術」。（視覺中國）

楊曉寧表示，華為積極響應並支持GSMA推動在歐洲和全球，建立統一網絡安全測試與認證標準的網絡設備安全保障計劃 （NESAS），希望通過統一的安全標準，保證設備、服務都能達到一致的安全水平。

楊曉寧又強調，網絡安全的問題只是技術問題，「應該讓技術回歸技術」，至於網絡安全與否，則應該基於事實、驗證及標準。楊曉寧認為，安全是所有技術在創生期的一致問題，要在發展中解決問題，以積極心態去面對。全行業應該團結一致，致力於構築行業信心，為下一代創造安全的數碼化世界。

另一方面，華為亦有參加在俄羅斯莫斯科舉行的「初創村」（Startup Village 2019）國際大會，代表艾德文（Edwin Diender）透露，華為已展開擴大對俄歐合作的工作，有簽署一系列與5G、人工智能有關的協議及諒解備忘錄。艾德文強調俄羅斯市場對華為的重要性，華為產品每年在俄羅斯都有需求，服務需求也在增長。

（綜合報道）