【章瑩穎案】今日開庭遴選陪審員　庭審預計耗時兩個月

2017年6月，時年26歲的赴美中國女交流生章瑩穎在伊利諾伊州失蹤，後被認定遭綁架殺害身亡。疑犯基斯騰森（Brendt Christensen）被控綁架殺人罪，案件將於當地時間6月3日在伊利諾伊州皮奧里亞聯邦法庭開庭審理。 據了解，庭審將分為遴選陪審團成員、定罪、量刑三個階段，預計將耗時兩個月時間。

2017年6月，時年26歲的赴美中國女交流生章瑩穎在伊利諾伊州失蹤，後被認定遭綁架殺害身亡。（資料圖片）

根據美國聯邦刑事司法程序，6月3日正式開庭後，將先從約70名候選陪審團成員中作最後遴選。控辯雙方律師會在法官的監督下向候選人提問，目的在於選出沒有任何偏見的陪審員。

據悉，控辯雙方可以有理由地排除候選人，之後還可以不需理由地分別淘汰候選人。最終，這些候選人中將留下12名陪審員、6名​​候補陪審員。由於本案控方尋求判處疑犯基斯滕森死刑，因此，選擇陪審團成員與一般案件相比較，會採取更嚴苛的標準。這預計將持續1至2周時間，之後將進入定罪階段。

疑犯基斯騰森（Brendt Christensen）被控綁架殺人罪。（資料圖片）

控辯雙方已向法庭提交證據、證物清單

定罪階段預計將持續兩周左右。在這一階段，控方具有舉證責任，由檢察官先提供試圖證明被告有罪的證據（如錄音、照片等）及證人證言。在檢察官直接盤問證人之後，辯護律師可交叉盤問同一證人，以求摧毀或降低該證人證言的可信度。隨後控辯雙方分別對該證人進行第二輪詢問。

所有控方證人作證之後，將由辯方提供證人證言，以呈現對疑犯基斯滕森有利的證據。質證過程結束後，雙方律師將進行總結陳詞。隨後，法官將告知陪審團成員本案適用的法律以及作出判決的注意事項，由陪審團決定被告基斯滕森是否有罪。如果陪審團成員一致認為被告基斯滕森有罪，則將進入量刑階段。

早前報道，控辯雙方均已向法庭提交審判中預計將展示的證據、證物清單。控方的清單長達11頁，包括從基斯滕森家中查獲的與案件相關的棒球棒、地毯、強力膠帶及其電腦中的文章、女性照片等。辯方的5頁清單包括基斯滕森的家族史、財務記錄、約會網站記錄、高中年鑑，各種教育和醫療記錄、工作申請和一本似乎闡述如何擺脫鬼魂的書《鬼魂殺手》。

（法制日報）