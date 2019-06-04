中國多地出現UFO？　解放軍火箭軍海軍微博發聲

3日晚間，解放軍火箭軍及海軍官方微博發聲，間接證實了發射的消息。

近日，山東、 山西、河南多地上空6月2日出現不明飛行物，引發輿論關注。有內地媒體援引天文專家的話稱，所謂UFO是自然天體的可能性不大，根據光影形狀，應是從地面打上去的。

中國海軍官微回應北方出現的UFO，暗示與測試潛射核導彈有關。（網絡圖片）

結合遼寧海事局當天早些時候發布的航行警告，外界將UFO與解放軍在渤海進行的軍事發射活動聯繫到一起。有關註解放軍發展的網民認為，這應是解放軍在測試最新的「巨浪—3」潛射核導彈。

就在6月3日深夜，實名認證的中國人民解放軍海軍和火箭軍官微就所謂UFO發聲。火箭軍官微「東風快遞」寫道，「你們相信這世上有UFO嗎？」海軍官微「人民海軍」亦寫道「你也相信UFO嗎？」。

其中，「東風快遞」配發一張「東風—21」中程彈道導彈照，「人民海軍」則配發一張「巨浪—1」潛射彈道導彈發射現場照。雖然「東風—21」和「巨浪—1」（射程不足2,700公里）已不再是主力裝備，但解放軍兩大官微暗示，6月2日的發射活動確與潛射導彈測試有關。