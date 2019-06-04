【章瑩穎案】疑犯基斯騰森出庭　章父到現場旁聽

在幾經波折之後，備受關注的中國訪問學者章瑩穎案周一（3日）再次在美國伊利諾伊州皮奧里亞聯邦法庭開審。預計此次庭審階段將持續兩個月左右。 根據當地傳媒《新聞公報》（News Gazette）對本次開庭進行的直播報道，疑犯基斯騰森（Brendt Christensen）當天身着藍色襯衫、卡其色褲子出庭，章瑩穎父親章榮高亦在現場旁聽。

2017年6月，時年26歲的赴美中國女交流生章瑩穎（左）在伊利諾伊州失蹤，後被認定遭綁架殺害身亡。（資料圖片）

章瑩穎家屬代理律師王志東向內媒《澎湃新聞》介紹，開審第一天的內容是遴選陪審員。當天上午，法庭裏有16位陪審員候選人。法官給這些候選人解釋了遴選陪審員的程序，並提出了許多問題。及後，法官以及檢方和辯方的律師在法官辦公室對每一位候選人進行具體詢問。

王志東表示，這個過程的目的是在誠實的基礎上，挑選出沒有任何偏見的陪審員。上午的程序進行到下午2時45分才結束，共挑選出了7位合格的陪審員。下午的程序隨即開始，又有新的13位候選人入場，由法官主持，重複上午的程序。

據北美《世界日報》早前報道，章瑩穎父母及其兄弟當地時間5月23日搭乘飛機抵達芝加哥。剛下飛機的章榮高表示，「不管女兒現在人在哪裏，我們一定要找到她」。他提到，兩年過去了，全家人一想到女兒依舊心很痛。內媒《澎湃新聞》則獲悉，章瑩穎男友侯霄霖也將很快前往美國。

檢方指出，基斯騰森涉嫌以「令人髮指的殘忍酷刑虐待」章瑩穎。（網絡圖片）

陪審團篩選 檢方曾提交長達31頁問卷

早在2018年12月11日，檢方就向法庭提交了長達31頁針對陪審團篩選的調查問卷，目的是為當時預定於2019年4月的庭審篩選符合資格的陪審團成員，問題包括 「是否經常收聽廣播」、「是否使用過網上約會軟件」、「你喜歡哪位作家」 等。

王志東稱，這份調查問卷比通常的陪審員調查問卷要長得多，除了由於該案中檢方對疑犯以死刑罪進行控訴，還因為該案陪審員要在案中對疑犯是否有罪、是否應以死刑量刑等問題作出決定。

2017年6月9日，時年26歲的章瑩穎在伊利諾伊大學香檳分校失蹤，校園內的一處閉路電視拍下了她失聯前的最後畫面，顯示章瑩穎進入了基斯騰森的汽車。基斯騰森事後表示已讓章瑩穎下車，但檢方認為他實際上將章瑩穎帶回公寓，控制她的行動並造成其流血，並在事後對自己的公寓進行了清掃。2017年7月12日，聯邦大陪審團正式起訴基斯騰森。2018年1月19日，美國司法部長已批准對基斯騰森尋求死刑判決。

（綜合報道）