【中美角力】外交部回應多部門連發赴美安全提醒：形勢使然　

繼中國教育部昨天（3日）發出對美留學預警後，文旅部、外交部今天（4日）同時提醒中國公民謹慎赴美，並加強防範，有效期至今年12月31日。 對此，外交部發言人耿爽4日回應稱，發布安全提醒是形勢使然，這完全是一個負責任的政府應該做的事情。

教育部3日發布2019年第一號留學預警，稱赴美留學人員近來簽證受限，呼籲廣大學生和學者在留學前需加強風險評估。

中方多個部門連日發布赴美提醒，有記者在外交部例行記者會上提問，中方希望傳遞甚麼訊息。耿爽當天回答問題時表示，「美方到底做了甚麼事情？設置了哪些障礙？造成哪些影響？他們心裏應該是清楚的。」

他說，一段時間以來，美方以「中國威脅」「中國滲透」為由，將正常的中美教育交流合作政治化。比如說，美方污蔑孔子學院是中國在美進行政治影響、進行價值傳播的工具；美方誣陷一些中國的學生學者在美開展非傳統的間諜活動，針對他們進行了無端的滋擾；美方對中國部分專業的赴美學生進行了簽證限制，他們還以反間諜為由吊銷或者重新審查了中方赴美人員的簽證，近期還取消了一批中方從事中美關係研究學者的赴美的十年簽證。

耿爽稱，美方所做的一切，對中美教育領域交流，以及更廣泛廣義上人們交流造成了影響和衝擊。

文旅部、外交部4日同時提醒中國公民謹慎赴美，並加強防範。（資料圖片/視覺中國）

關於文旅部的安全提醒，耿爽指，這是形勢使然。沒有這個必要性，中方也不會這麼做。一段時間以來，美國的執法機構多次採取出境盤查、上門約談等多種方式，騷擾赴美的中國公民。

至於外交部和中國駐美使領館發布在美國注意安全的安全提醒，提醒赴美的中國公民和在美的中資機構提高安全意識，注意加強防範。耿爽強調，這完全是一個負責任的政府應該做的事情。中方對中美之間正常的人員往來，正常人文交流持積極開放態度，但這種交流往來應該建立在相互尊重的基礎之上。

（人民日報）