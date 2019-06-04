【含嗎啡成分】帶60支止咳藥水入境　台旅客涉走私毒品在福建被捕

據中新網報道，福州海關所屬平潭海關緝私分局周二（4日）透露，1名台灣籍旅客4月23日坐船從台北入境平潭口岸時，被大陸海關發現其行李中有60支未申報的甘草止咳藥水，並從止咳藥水中檢出嗎啡成分，他因涉嫌走私毒品被捕。

平潭海關查獲標牌為「晟德」的甘草止咳藥水。（中新社）

報道稱，涉事的台灣籍旅客乘坐「麗娜號」客滾輪自台北而來，在平潭口岸入境時，旅檢關員發現其攜帶的行李機檢圖像異常。

平潭海關表示，經開箱查驗後查獲未申報的標牌為「晟德」的甘草止咳藥水60支（120毫升/支），共計7200毫升，標注主成分中列有「Opium Tinctuer」(鴉片酊)。經現場快速毒檢測試，甘草止咳水呈明顯嗎啡陽性反應；後取樣送檢鑒定，又被檢出嗎啡成分。

福州海關提示，近年來，多個口岸在入境旅檢管道查獲違法攜帶止咳水入境案件。由於攜帶入境的止咳水大多含有嗎啡或可待因、麻黃堿等成分，長期服用容易成癮並產生幻覺，過量濫用甚至可能導致死亡，屬於禁止入境或嚴格控制入境的物品範疇，違法攜帶入境可能面臨刑罰。

涉事台灣旅客攜帶了60支止咳藥水入境大陸，被檢出含有嗎啡成分。（中新社）

據台媒報道，台灣也曾傳出成人給幼兒服用甘草止咳水，導致對方失去意識的事件。台灣食藥署指出，因成分含有「可待因」，是一種鴉片類藥物，有止痛效果，但某些族群使用後，可能引發呼吸困難、嗜睡等副作用，若哺乳婦女不慎服用，可待因恐透過乳汁被嬰兒吸收，國外也曾有嬰兒猝死的案例傳出。

（中新網、ETtoday新聞雲）