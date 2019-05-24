日本郵寄包裹藏6900支人體胎盤素針劑　遭粵海關截獲

綜合內媒報道，廣東江門海關日前連續從日本郵寄入境的快件郵包中查獲大量人體胎盤素針劑，共計138盒，6900支。 經查，這些人體胎盤素為收件人偽報品名、分票分次報關入境，涉嫌走私。因收件人未如實向海關申報且無法提供相關審批文件，江門海關依法對該物品予以截留待處理。

江門海關日前連續從日本郵寄入境的快件郵包中查獲大量人體胎盤素針劑，共計138盒，6900支。（南方Plus）

據悉，人體胎盤素是人體胎盤生物製品，可能攜帶肝炎、梅毒、愛滋病毒等病原體，屬於中國嚴格監管的特殊物品，未經許可不得入境。而根據海關相關規定，對非法入境的微生物、人體器官組織、生物製品、血液及其製品等特殊物品，檢驗檢疫部門將依法截留，並做退運或者銷毀處理。

另據海關負責人介紹，近年來市民對美容保健品的關注度日益高漲，人體胎盤素製品受到追捧。人體胎盤素是一種從人體胎盤中提取活性成分的製劑，被商家宣傳成「回春聖品」， 聲稱具有提高免疫力、延緩細胞衰老、改善皮膚彈性和光澤等作用，在醫療美容黑市上甚至被炒到上萬元高價。

有業內人士表示，人體胎盤素的風險比較大，即使是國外合格的製劑，也可能因為抗性，使用後出現過敏反應。「作為一種高風險產品，國內市場卻把人體胎盤素當成美容藥品來使用，炒作效果大於實質意義。」

（綜合報道）