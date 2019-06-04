【中美貿易戰】發改委召開稀土行業座談會：發揮戰略資源特殊價值

稀土一直被外界視為中國在貿易戰中反制美國的「王牌」之一，中國官方近日亦在公開場合連番提及稀土話題。 今日（4日），國家發展改革委相關司局召開稀土行業專家座談會，分析行業發展現狀，就推動中國稀土產業高質量發展聽取意見建議。會議同時強調，要切實發揮稀土作為戰略資源的特殊價值。

習近平早前視察江西稀土企業，被指釋放出打稀土牌的強烈信號。（新華社）

國家發改委的會議通報稱，為深入貫徹落實習近平在贛州考察調研時的重要講話精神，相關司局今日召開稀土行業專家座談會，分析行業發展現狀，就推動中國稀土產業高質量發展聽取意見建議。

與會專家指出，稀土是現代工業中不可或缺的重要戰略資源，也是改造傳統產業、發展新興產業的關鍵戰略性基礎材料。中國稀土成礦條件好、潛力大，具有明顯的資源優勢。但與此同時，行業私挖盜採、違法生產、「黑礦」走私屢禁不絕；資源綠色開發能力不足，環境保護問題仍然突出；稀土新材料產品以中低端為主、高端應用技術水平不高，稀土資源價值遠未充分發揮。

加強出口管控 加大行業整頓規範力度

與會專家建議，稀土是不可再生的稀缺資源，國家要強化稀土行業全方位監管，開展生產秩序整頓，嚴厲打擊違法違規行為，包括無證生產、非法走私等；要加強出口管控，建立稀土出口全流程追溯和審查機制；同時支持行業科技進步和資源高端應用，加快實現由依靠資源消耗為主的粗放型規模化擴張，轉向依靠基礎研發能力提升和技術進步的創新驅動發展，形成全產業鏈競爭優勢。

國家發展改革委相關司局負責人表示，將認真研究、充分採納專家意見建議，與有關部門出台有效管用舉措，加大行業整頓規範力度，創新完善相關管理機制，加快構建產業結構合理、科技水平先進、資源有效保護、生產運行有序的行業發展格局，切實發揮稀土作為戰略資源的特殊價值。