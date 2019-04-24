廈門大學成功發射「嘉庚一號」火箭　驗證高超音速飛行技術

昨日（23日）上午7時28分，由廈門大學航空航天學院和北京凌空天行科技有限責任公司共同研製的「嘉庚一號」火箭，在中國西北部沙漠無人區成功發射。 「嘉庚一號」是一款帶翼可回收重複使用火箭，用於驗證高超音速雙乘波前體（按：適宜高超音速飛行的外形）布局，也是中國第二次公開驗證高超音速技術。

廈門大學成功發射「嘉庚一號」火箭。（網上圖片）

據介紹，「嘉庚一號」從研製到發射僅用了7個月。它總長8.7米，翼展2.5米，起飛質量3700公斤，飛射後全程在大氣層內飛行，最大飛行高度26.2公里，最終在指定著陸點以「帶翼水平滑翔+傘降回收」的方式進行整體回收，成功驗證火箭的回收重複使用技術，並同步驗證包括地面無線測發控、傘降回收系統、低成本電氣系統等在內的多項關鍵技術。

此外，「嘉庚一號」火箭頭部裝有廈門大學航空航天學院研製的「雙乘波前體」布局，透過是次發射開展空氣動力學測試，驗證高超音速技術。而項目的最終目標是提升民航飛機速度到現有速度的5倍以上，實現兩小時內的「全球直達」。

這次試驗還是中國第二次公開的驗證高超音速技術。2018年8月3日，中國航天空氣動力技術研究院發射「星空-2」火箭，公開宣布測試中國首款乘波體氣動佈局的高超音速試驗飛行器。該火箭的飛行高度達30公里，以5.5至6馬赫時速自主飛行400秒以上。