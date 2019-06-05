19詐騙嫌犯被捕：冒充「高富帥」網上騙女子　獲緬甸地方武裝保護

最近，合肥警方和緬甸警方合作，成功破獲一個盤踞緬甸、冒充「高富帥」網上詐騙中國女子的犯罪集團，19人落網，涉案金額約200萬元（人民幣，下同）。據悉，該犯罪集團盤踞緬甸，還曾獲得當地武裝的保護。

疑犯被中國警方從緬甸押解回合肥。（中新網）

2019年2月28日，合肥公安局蜀山分局接到王女報案稱，其於當月12日在社交平台「陌陌」上認識一名男子並互加微信，聊天過程中，王女對對方產生好感並建立男女朋友關係，後該男子向她推薦一個名為「聚盛寶」的理財平台，並以高額回報為誘餌，誘騙她在平台上投資。王女之後利用網銀轉賬等方式被騙25萬餘元。

合肥警方接報後研判，涉案犯罪集團成員通過購買高等級「陌陌」、「探探」等交友帳號，編造具有曲折經歷的創業或情感故事，利用在網上下載的高質型男生活照獲取女性信任，假扮成「高富帥」，再謊稱了解系統漏洞誘騙受害者購買「聚盛寶」投資產品。一旦受害者將錢匯入平台，疑犯立即以司法機關封停平台等理由拒絕提現，進而將錢據為己有。

以緬甸木姐為據點 有地方武裝人員保護

經查，警方發現這是一個組織嚴密、分工細緻，專門以婚戀交友詐騙的犯罪集團，其盤踞在緬甸境內，成員人數較多，詐騙金額巨大。合肥警方專案組在雲南警方、緬甸警方的配合下，最終鎖定緬甸木姐地區的一處民房，為該犯罪集團的據點。警方同時了解到，緬甸木姐地區治安狀況復雜，該集團受到緬甸地方武裝保護，24小時有武裝人員荷槍實彈站崗放哨。

6月1日，在上級公安機關的統一指揮協調下，合肥市公安局蜀山分局組織10人精幹部隊抓捕組赴緬甸，聯合當地警方展開收網行動，成功將19名疑犯拘捕，凍結涉案資金200餘萬元。4日晚，涉案疑犯被中國警方從緬甸押解回合肥，目前該案還在進一步偵辦中。